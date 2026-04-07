Arranca la campaña de la renta en Álava y Gipuzkoa, y desde hoy se podrá aceptar la propuesta de autoliquidación

Este martes, 7 de abril, arranca la campaña de la renta 2025 en Álava y Gipuzkoa, ya que desde este momento podrá aceptar o modificar la propuesta de autoliquidación realizada por ambas Haciendas Forales.

En Álava , se espera que unas 202 576 personas hagan la declaración del IRPF, de las cuales cerca del 70 % obtendrán un resultado a devolver. Se calcula que habrá un saldo neto de 85 millones de euros a favor de los contribuyentes. La modalidad más utilizada será la de 'Rentafácil', en la que la Hacienda elabora la propuesta a 147 928 contribuyentes, el 73 % del total. La campaña concluirá el 25 de junio.

En Gipuzkoa , el 13 de abril, se abrirá el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial en oficinas de Hacienda, dirigida a quienes necesiten ayuda para confeccionar su declaración.

El 14 de abril, mientras, comenzará la atención presencial en las oficinas de Hacienda, donde el personal especializado asistirá a los contribuyentes en la presentación de la declaración. A partir de ahí, los contribuyentes tendrán algo más de dos meses para presentar sus declaraciones. El 2 de julio, finalmente, se cerrará la campaña de la Renta, poniendo fin al plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Esta reforma fiscal, en territorio guipuzcoano tendrá un impacto de 105 millones de euros a favor de los contribuyentes. En la Hacienda alavesa, por su parte, prevé reintegrar 195 millones de euros a las personas contribuyentes. En total se espera unas 202 mil declaraciones de IRPF, un 1% más que el ejercicio anterior, el 70 % de ellas a devolver.

Es, además, la primera campaña de renta tras la reforma fiscal. Nuevas deducciones que afectan a vivienda, cuidados, conciliación, las EPSVs o la transición energética.

El jueves, 9 de abril, comenzará la campaña en Navarra y el 15 de abril, en Bizkaia.