Abian da errenta kanpaina Araban eta Gipuzkoan, eta gaurdanik autolikidazio proposamena onartu daiteke
Astearte honetatik, apirilak 7, Arabako eta Gipuzkoako Ogasunek egindako autolikidazio proposamenak onartu edo aldatu dezakete zergadunek. Ostegunean, apirilak 9, hasiko da errenta aitorpenaren kanpaina Nafarroan, eta apirilaren 15ean, berriz, Bizkaian.
2025eko errenta aitorpenaren kanpaina abian da astearte honetatik, apirilak 7, Araban eta Gipuzkoan. Gaurdanik bi foru ogasunek egindako autolikidazio proposamena onartu edo aldatu dezakete Arabako nahi Gipuzkoako zergadunek.
Araban, 202.576 pertsonak egingo dute PFEZaren aitorpena, eta horietatik % 70 ingururi dirua itzuliko diete. Kalkuluen arabera, 85 milioi euroko saldo garbia egongo da zergadunen alde. Gehien erabiliko den modalitatea 'Renta Fácil' izango da, eta Ogasunak 147.928 zergaduni egingo die proposamena, guztizkoaren % 73ri. Kanpaina ekainaren 25ean amaituko da.
Gipuzkoan, apirilaren 13an irekiko da Ogasunaren bulegoetan aurrez aurreko arretarako hitzordua eskatzeko epea, aitorpena egiteko laguntza behar dutenei zuzendua.
Apirilaren 14an, bitartean, Ogasunaren bulegoetan hasiko da aurrez aurreko arreta, eta bertan langile espezializatuek zergadunei lagunduko diete aitorpena aurkezten. Hortik aurrera, zergadunek bi hilabete pasatxo izango dituzte aitorpenak aurkezteko. Azkenik, uztailaren 2an, errentaren kanpaina itxiko da, 2025eko zerga-ekitaldiari dagokion aitorpena aurkezteko epeari amaiera emanez.
Erreforma fiskal honek, Gipuzkoan, 105 milioi euroko eragina izango du zergadunen alde. Arabako Ogasunean, bestalde, 195 milioi euro itzultzea aurreikusten du zergadunentzat. Guztira, 202 mila PFEZ aitorpen espero dira, aurreko ekitaldian baino % 1 gehiago, horietatik % 70 itzuli beharrekoak.
Gainera, zerga-erreformaren ondorengo lehen errenta-kanpaina izango da, etxebizitzari, zainketei, kontziliazioari, BGAEei edo energia-trantsizioari eragiten dieten kenkari berriekin.
Gainerako lurraldeei dagokienez, ostegunean, apirilak 9, hasiko da kanpaina Nafarroan, eta apirilaren 15ean, ordea, Bizkaian.
Gaur hasiko da errentaren kanpaina Araban eta autolikidazio proposamenak onartu ahal izango dira
Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, aurten 202.576 pertsona inguruk egingo dute errenta aitorpena Araban, eta horietatik % 70 inguru herritarrei dirua itzultzeko izango dira. Kanpaina ekainaren 25ean amaituko da eta gehien erabiliko den modalitatea 'Rentafacil' izango da.
