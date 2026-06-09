Incendio en la cabina de pintura de ejes (MiiRA) de CAF

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, espera que el proceso abierto por la UCO sobre las ayudas de la SEPI a Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal de la empresa, aunque reconoce que "está claro que es algo que no puede ayudar". "Espero y confió en que no haya absolutamente nada, que el proceso haya sido limpio y legal", ha precisado.