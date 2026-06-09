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Incendio en la cabina de pintura de ejes (MiiRA) de CAF

CAF sutea
18:00 - 20:00
Foto: Sección sindical de LAB
Euskaraz irakurri: Sutea izan da CAFen, Miira lantegiko ardatzen pintura kabinan
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EITB

Última actualización

Esta pasada noche se ha producido un incendio en la cabina de pintura de ejes (MiiRA) de CAF. Según ha informado la sección sindical de LAB, el fuego ha obligado a desalojar el personal de las naves adyacentes, aunque ninguna persona ha resultado herida. LAB pide a la empresa actuar con responsabilidad y revisar todos los protocolos de prevención.

Incendios Construcciones Auxiliar Ferrocarriles Beasain Lazkao Economía

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