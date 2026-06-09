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Sutea izan da CAFen, Miira lantegiko ardatzen pintura kabinan

CAF sutea
18:00 - 20:00
Argazkia: LABeko atal sindikala
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EITB

Azken eguneratzea

CAF enpresan sutea piztu da astearte goizaldean, MiiRAko ardatzen pintura‑kabinan. LABeko sail sindikalak jakinarazi duenez, sutearen inguruko nabeetako langileak atera behar izan dituzte, baina inor ez da zauritu. LAB sindikatuak enpresari arduraz jokatzeko eta prebentzio sistemak berrikusteko eskatu dio.

Suteak Construcciones Auxiliar Ferrocarriles Beasain Lazkao Ekonomia

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mikel torres
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Torresek espero du UCOk Tubos Reunidosen gainean hasitako ikerketak enpresaren hartzekodunen korkurtsoan ez eragitea 

Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak espero du SEPIk Tubos Reunidosi emandako dirulaguntzen inguruan UCOk zabaldutako ikerketak "eraginik ez izatea" enpresaren hartzekodunen konkurtsoan. Hala ere, argi du arren "lagundu ez" duela lagunduko. "Espero dut prozesua garbia eta legezkoa izatea", zehaztu du.

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