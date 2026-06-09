Sutea izan da CAFen, Miira lantegiko ardatzen pintura kabinan
CAF enpresan sutea piztu da astearte goizaldean, MiiRAko ardatzen pintura‑kabinan. LABeko sail sindikalak jakinarazi duenez, sutearen inguruko nabeetako langileak atera behar izan dituzte, baina inor ez da zauritu. LAB sindikatuak enpresari arduraz jokatzeko eta prebentzio sistemak berrikusteko eskatu dio.
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Langileen ordezkariek eta Grupo CL taldeak lortu duten akordioari esker, Errenteriako paper-fabrikaren salerosketa gauzatu ahal izango da. Subrogazioa hasierako proposamenekoa (% 72) baino handiagoa izango da, eta, trukean, bi urtez soldatak izoztea eta lanaldia igotzea onartu da.
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