Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de comunicación en su travesía

La Flotilla Global Sumud (iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza) ha informado de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización ha denunciado en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes han visto "objetos lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".

"No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día", ha agregado el comunicado.

La Flotilla internacional ha dicho que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y ha afirmado que la presencia de drones tienen la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".