Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de comunicación en su travesía
La Flotilla Global Sumud (iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza) ha informado de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.
La organización ha denunciado en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes han visto "objetos lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".
La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".
"No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día", ha agregado el comunicado.
La Flotilla internacional ha dicho que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y ha afirmado que la presencia de drones tienen la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".
La misión marítima ha condenado estos días los "intentos" israelíes por "criminalizarla" después de que Israel afirmara que se trata de una "iniciativa yihadista" apoyada por el grupo islamista Hamás.
El Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.
La misión ha rechazado cualquier acusación y ha insistido en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".
La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.
