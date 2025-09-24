ELKARTASUNA GAZAREKIN

Sumud Flotillak salatu du "gutxienez 13 lehergailu" jaurti dizkietela eta komunikazioa etenarazi dietela

Nazioarteko flotillak esan du "operazio psikologikoak" direla nabigazioa geldiarazteko, eta droneen presentziak "beldurtu eta Israelentzat inteligentzia biltzeko" helburua duela.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek Gazan duen blokeoa hausteko ekimen humanitarioa den Global Sumud Flotillak jakinarazi duenez, "gutxienez 13 leherketa" eta "identifikatu gabeko droneak" izan dituzte inguruan, baita "komunikazioetan interferentziak" ere.

Erakundeak Telegrameko kontu ofizialean zabaldu duen mezu batean salatu duenez, leherketak "Flotillako zenbait itsasontzitan eta ingurutan" entzun ziren, eta tripulatzaile askok "droneetatik edo aireontzietatik gutxienez hamar ontziri jaurtitako objektuak" ikusi dituzte, horrek "kalteak eragin" ditu.

Nazioarteko Flotillak 'Alma' itsasontziaren gainean "15 drone baino gehiago" izan direla jakinarazi zuen aurretik; Tunisian egindako geldialdian "eraso" egin zioten ontzia da.

"Ez da biktimarik izan. Kalteen norainokoa egun argitan ebaluatuko dugu erabat", gaineratu du komunikatuak.

Nazioarteko flotillak esan du "operazio psikologikoak" direla, nabigazioa geldiarazteko, eta droneen presentziak "beldurtu eta Israelentzat inteligentzia biltzeko" asmoa duela.

Israelek itsas misioa "kriminalizatzeko saiakerak" gaitzetsi ditu egunotan, Hamas talde islamistak babestutako "ekimen jihadista" dela esanda.

Israelgo Atzerri Ministerioak ohartarazi duenez, flotillak Israelen porturatu beharko du, garraiatzen duen laguntza humanitarioa Gazako zerrendara transferitu beharrean.

Misioak akusazio oro ukatu du, eta "laguntza emateko, boluntarioak babesteko eta setioari aurre egiteko" eskubidearen alde egin du.

51 itsasontzik osatzen dute flotilla, kokapen-sistemen arabera. Espainiatik, Tunisiatik eta Italiatik irten ziren ordezkaritzekin bat egitea espero dute, guztiek batera Gazarako bidea jarraitzeko.

