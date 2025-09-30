Será noticia: Plan de Trump para Gaza, colonias de Bernedo y opa BBVA

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 30 de septiembre de 2025:

- Plan de Trump para Gaza: La propuesta, que contempla la rendición de Hamás y la apertura de una vía hacia la solución de dos Estados, ha sido bien recibida por la Autoridad Nacional Palestina y por varios países árabes, entre ellos Egipto y Qatar. En Europa, España, Francia, Italia y Reino Unido han celebrado la iniciativa como una oportunidad para desbloquear el conflicto. Hamás aún no se ha pronunciado.

- Colonias de Bernedo: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha señalado que la Ertzaintza tiene registradas, a día de hoy, cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, en relación a los campamentos de verano de Bernedo. Se han abierto diligencias previas para iniciar la investigación judicial sobre las colonias de Bernedo, casi cinco meses después de que la primera denuncia entrara por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

- Opa BBVA-Sabadell: El consejo de administración de BBVA ha acordado pagar un importe de 0,32 euros por acción en efectivo, con cargo al ejercicio 2025, el próximo 7 de noviembre. La entidad ha explicado que se trata del dividendo "más alto de la historia" del banco, tras un incremento de un 10,3% frente al año anterior. El banco ha destacado en un comunicado que el último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto será el 4 de noviembre.