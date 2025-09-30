Albiste izango da: Trumpen plana Gazarako, Bernedoko udalekuak eta BBVA-Sabadell eskaintza publikoa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Gazarako Trumpen plana: Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi Estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.
- Bernedoko udalekuak: Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Bernedoko udalekuei dagokionez, lau salaketa ditu erregistratuta Ertzaintzak gaur-gaurkoz, guztiak sexu-askatasunaren aurkako delituak Ikerketa judiziala irekitzeko aurretiazko izapideak abiatu dituzte, lehenengo salaketa Gasteizko Instrukzioko 3. zenbakiko Epaitegian sartu eta ia bost hilabetera.
- BBVA-Sabadell eskaintza publikoa: BBVAko administrazio kontseiluak erabaki du azaroaren 7an akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua ordainduko duela, 2025eko ekitaldiaren kontura. Erakundeak azaldu duenez, bankuaren "historiako dibidendu handiena" da; izan ere, aurreko urtekoarekin alderatuta, % 10,3ko igoera izan du. Zabaldu duen oharrean azaltzen denez, azaroaren 4a izango da banaketa honetan parte hartzeko eskubidea izango duten BBVAren akzioak negoziatzeko azken eguna.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Estatu palestinarra ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrendaren desmilitarizazioa eta etorkizunean estatu palestinar bat negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.
Iranek Israeli erantzun dio Tel Avivera eta Jerusalemera dozenaka misil botata
Israelgo Armadak "eremu babestuetan" egoteko gomendatu die herritarrei, Iranen kontraerasoaren aurrean "beste abisu bat eman arte". "Defentsa sistemak mehatxua geldiarazteko lanean ari dira", adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Nazioartean babes zabala eman diote Trumpek Gazarako duen planari
Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi Estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.
Trumpen plana Gazan bakea lortzeko: bahituak askatzea, Hamasen armagabetzea eta okupazioari uko egitea
Hamas talde islamistak bere iritzia eman behar du oraindik, eta Israelgo lehen ministroak adierazi duenez, onartzen ez badu, "Israelek bere lana amaituko du".
Netanyahuk bat egin du Trumpek Gazarako duen planarekin, baina Hamasek onartzen ez badu "Israelek bere lana amaituko" duela gaineratu du
Netanyahuren hitzetan, Trump "Israelek Etxe Zurian inoiz izan duen lagunik handiena da", eta azpimarratu du Washingtonen planak bat egiten duela Gobernuak enklabearen aurkako erasoaldiari amaiera emateko ezarri zituen bost printzipioekin.
Trumpek Etxe Zurian hartu du Netanyahu, eta Gazan bakea lortzeko konfiantza agertu du: "Ziur nago"
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreratu du Ekialde Hurbilean akordio berri bat lortzetik gertu dagoela, Gaza eta Zisjordaniarako plan batekin.
Irakeko gerrako beterano batek lau pertsona tiroz hil ditu Michiganeko eliza batean
Mezatan ehunka pertsona zeudela, soldadu ohiak tenpluaren kontra egin zuen, kotxez, eta tiroz hasi zen. Gero, su eman zion eraikinari. Poliziak tirokatzailea hil du, eta erasoa "indarkeria selektiboko ekintza" gisa ikertzen ari da.
Moldaviako gobernua nagusitu egin zaio bloke errusiazaleari, eta bakarrik gobernatu ahal izango du
Herrialdeak funtsezko garaipena lortu du, Europar Batasunean sartzeko prozesuan dagoela. Errusiaren aldeko oposizioak manifestazioa antolatu du gaur hiriburuan.