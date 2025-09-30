TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango da: Trumpen plana Gazarako, Bernedoko udalekuak eta BBVA-Sabadell eskaintza publikoa

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

WASHINGTON (United States), 29/09/2025.- US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) participate in a joint press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their Oval Office meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end Israel’s on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Gazarako Trumpen plana:  Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi Estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.

- Bernedoko udalekuak: Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Bernedoko udalekuei dagokionez, lau salaketa ditu erregistratuta Ertzaintzak gaur-gaurkoz, guztiak sexu-askatasunaren aurkako delituak Ikerketa judiziala irekitzeko aurretiazko izapideak abiatu dituzte, lehenengo salaketa Gasteizko Instrukzioko 3. zenbakiko Epaitegian sartu eta ia bost hilabetera.

- BBVA-Sabadell eskaintza publikoa: BBVAko administrazio kontseiluak erabaki du azaroaren 7an akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua ordainduko duela, 2025eko ekitaldiaren kontura. Erakundeak azaldu duenez, bankuaren "historiako dibidendu handiena" da; izan ere, aurreko urtekoarekin alderatuta, % 10,3ko igoera izan du. Zabaldu duen oharrean azaltzen denez, azaroaren 4a izango da banaketa honetan parte hartzeko eskubidea izango duten BBVAren akzioak negoziatzeko azken eguna.

