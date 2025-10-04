GUERRA EN GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Netanyahu: "Estamos a punto de conseguir un gran logro"

El primer ministro israelí espera que los rehenes sean liberados en los próximos días, y ha confirmado que ha ordenado que un equipo negociador viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás.
JERUSALÉN, 04/10/2025.- Captura de video de la señal Government Press Office (GPO), de la comparecencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. EFE/GPO -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Netanyahu, durante la comparecencia de este sábado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Netanyahu: "Lorpen handi bat erdiestear gaude"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y ha confiado en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

"Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", ha dicho en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado.

Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo.

Según Netanyahu, Hamás "está aislado" y se ha visto obligado a aceptar el plan de Trump por "la enorme presión militar y política" que ha aplicado Israel.

Netanyahu ha confirmado que ha ordenado que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás del plan estadounidense aceptado por Israel.

Su intención, ha dicho, es que las negociaciones se limiten a un periodo de tiempo determinado y ha afirmado que "Hamás será desarmado" y desaparecerá.

"Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa", ha añadido.

¿Qué se negociará a partir de este domingo sobre el tratado de paz en Gaza?
Israel Benjamín Netanyahu Franja de Gaza Palestina Donald Trump Internacional

Más noticias sobre internacional

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

Cargar más