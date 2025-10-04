Netanyahu: "Estamos a punto de conseguir un gran logro"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y ha confiado en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.



"Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", ha dicho en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado.



Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo.



Según Netanyahu, Hamás "está aislado" y se ha visto obligado a aceptar el plan de Trump por "la enorme presión militar y política" que ha aplicado Israel.



Netanyahu ha confirmado que ha ordenado que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás del plan estadounidense aceptado por Israel.



Su intención, ha dicho, es que las negociaciones se limiten a un periodo de tiempo determinado y ha afirmado que "Hamás será desarmado" y desaparecerá.



"Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa", ha añadido.