GAZA, ERASOPEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Netanyahu: "Lorpen handi bat eskuratzear gaude"

Bahituak datozen egunetan askatzea espero du Israelgo lehen ministroak, eta negoziazio talde bat Egiptora joatea agindu duela baieztatu du, bitartekariekin eta Hamasekin "xehetasun teknikoak lotzeko".

JERUSALÉN, 04/10/2025.- Captura de video de la señal Government Press Office (GPO), de la comparecencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. EFE/GPO -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Netanyahu, larunbat honetako agerraldian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak larunbat honetan adierazi duenez, bere Gobernua "lorpen handi bat eskuratzear" dago, eta datozen egunetan Hamasen esku dauden bahitu guztiak askatuko dituztela iragartzea espero du.

"Espero dut, Jainkoak nahi badu, datozen egunetan, Sucot egunean (urriaren 7tik 14ra ospatzen den jai judua), bahitutako guztien itzulera iragartzea, bizirik zein hilda ", esan du bere kabineteak larunbat gauean zabaldutako bideo batean.

Hamasek ostiral gauean Israelgo bahituak askatzeko prest dagoela esan zuenetik egin duen lehen agerraldia izan da. Donald Trump AEBko presidentearen plana da hamasek onartutakoa, Israel Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzea helburu duena, baina zati batzuk negoziatzeko daude.

Netanyahuren arabera, Hamas "isolatuta" dago eta Trumpen plana onartu behar izan du, Israelek ezarritako "presio militar eta politiko handiagatik".

Netanyahuk baieztatu duenez, Ron Dermer ministroa buru duen talde negoziatzaile bat Egiptora joatea agindu du, Israelek onartutako planaren "xehetasun teknikoak lotzeko".

Bere asmoa negoziazioak epe jakin batera mugatzea da, eta "Hamas desarmatu" egingo duela eta desagertu egingo dela berretsi du.

"Hori bide diplomatikotik gertatuko da, Trumpen planaren arabera, edo bide militarretik, gure ekimenaren arabera", gaineratu du.

Zer negoziatuko da igande honetatik aurrera Gazako bake itunari buruz?
Israel Benjamin Netanyahu Gazako Zerrenda Palestina Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu