Genocidio en Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump anuncia que Israel ha aceptado una "primera fase" de retirada de las tropas y llama a Hamás a aceptar

Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato", ha explicado el presidente estadounidense en un mensaje. El Gobierno egipcio, por su parte, ha confirmado que las delegaciones israelí y de Hamás mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes .
US President Donald Trump returns to the White House after the funeral of slain conservative activist Charlie Kirk; in Washington, DC, USA, 21 September 2025. The president did not take any questions from reporters.
El presidente de EE. UU. Donald Trump. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpen hitzetan, tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu du Israelek, eta oniritzia emateko eskatu dio Hamasi
author image

EITB

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel ha aceptado la propuesta de línea de retirada inicial, por lo que solo restaría el sí del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que el alto el fuego sea efectivo.

"Tras las negociaciones, Israel ha accedido a la línea de retirada inicial que hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato", ha explicado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social de su propiedad.

Una vez aceptado por ambas partes "comenzará el intercambio de rehenes y presos y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 30.000 años", ha indicado.

El mensaje de Trump viene acompañado de una imagen del mapa de la Franja de Gaza con una línea amarilla que señala la línea de retirada que habrían aceptado las autoridades israelíes.

Este mismo sábado el Gobierno egipcio ha confirmado que las delegaciones israelí y de Hamás mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza de Trump.

Israel se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.

Netanyahu: "Estamos a punto de conseguir un gran logro"
¿Qué se negociará a partir de este domingo sobre el tratado de paz en Gaza?
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump
Donald Trump Franja de Gaza Palestina Israel Hamás Estados Unidos Internacional

Más noticias sobre internacional

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

Cargar más