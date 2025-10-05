Israelek tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu duela iragarri du Trumpek, eta horri oniritzia emateko eskatu dio Hamasi
AEBko presidenteak esan du Israelen "urratsa" ontzat eman beharko duela orain Hamasek, eta behin hori eginda su-etena eraginkorra izango dela. Egiptoko Gobernuak, bestalde, baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzek astelehenean hasiko dituztela negoziazioak Kairon.
AEBko presidente Donald Trumpek iragarri duenez, Israelek onartu egin du tropak Gazatik ateratzeko "lehen fasea", eta, beraz, Hamasen baiezkoa baino ez du behar orain su-etena eraginkorra izan dadin.
"Negoziazioen ostean, Hamasekin partekatu eta hari erakutsi diogun hasierako fase hori onartu du Israelek. Hamasek baieztatu behar du, ordea", azaldu du Trumpek Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu batean.
Behin bi aldeek onartuta, "bahituen eta presoen trukea hasiko da eta hurrengo faserako —30.000 urteko hondamendi honen amaierara hurbilduko gaituena — baldintzak zehaztuko ditugu", adierazi du.
Trumpen mezuarekin batera, Gazako Zerrendako maparen irudi bat ikus daiteke, zeinetan lerro hori batek Israelgo agintariek onartu duten "lehenengo fasea" irudikatzen duen.
Larunbat honetan bertan, Egiptoko Gobernuak baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak bildu egingo direla Kairon, astelehen honetatik aurrera, Trumpen Gazako bake planaren inguruko xehetasunak aztertu eta horien berri emateko.
Lehen faseak ekarriko du erasoak "berehala" etetea eta 72 orduko epean bahituak askatu eta presoak trukatzea.
Netanyahu: "Lorpen handi bat eskuratzear gaude"
Bahituak datozen egunetan askatzea espero du Israelgo lehen ministroak, eta negoziazio talde bat Egiptora joatea agindu duela baieztatu du, bitartekariekin eta Hamasekin "xehetasun teknikoak lotzeko".
Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
Zer negoziatuko da igande honetatik aurrera Gazako bake planari buruz?
Donald Trumpek proposatutako 20 puntuko plana ez dute erabat onartu palestinarrek; izan ere, Hamasek negoziatzea eskatu du airean geratuko liratekeen gai batzuen xehetasunak.
Gazan "bakea oztopatzeko atzerapenik" ez duela onartuko ohartarazi dio Trumpek Hamasi
"Hamasek azkar jokatu behar du; bestela, dena galduko da. Ez dut atzerapenik onartuko, askok uste duten bezala", azpimarratu du AEBko presidenteak.
Nazioartea baikor agertu da Hamasek Trumpek bultzatutako bake-plana onartzeko agertu duen jarrerarekin
Urratsak eman diren arren, egoera tirabiratsua da oraindik ere, eta funtsezko erronkek jarraitzen dute, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Gazako Zerrendan 67.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Israelen erasoetan.
Gutxienez 34 pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.