Genozidioa Gazan

Israelek tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu duela iragarri du Trumpek, eta horri oniritzia emateko eskatu dio Hamasi

AEBko presidenteak esan du Israelen "urratsa" ontzat eman beharko duela orain Hamasek, eta behin hori eginda su-etena eraginkorra izango dela.  Egiptoko Gobernuak, bestalde, baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzek astelehenean hasiko dituztela negoziazioak Kairon.

US President Donald Trump returns to the White House after the funeral of slain conservative activist Charlie Kirk; in Washington, DC, USA, 21 September 2025. The president did not take any questions from reporters.
AEBko presidentea AEB Donald Trump. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

AEBko presidente Donald Trumpek iragarri duenez, Israelek onartu egin du tropak Gazatik ateratzeko "lehen fasea", eta, beraz, Hamasen baiezkoa baino ez du behar orain su-etena eraginkorra izan dadin.

"Negoziazioen ostean, Hamasekin partekatu eta hari erakutsi diogun hasierako fase hori onartu du Israelek. Hamasek baieztatu behar du, ordea", azaldu du Trumpek Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu batean.

Behin bi aldeek onartuta, "bahituen eta presoen trukea hasiko da eta hurrengo faserako  —30.000 urteko hondamendi honen amaierara hurbilduko gaituena — baldintzak zehaztuko ditugu", adierazi du.

Trumpen mezuarekin batera, Gazako Zerrendako maparen irudi bat ikus daiteke, zeinetan lerro hori batek Israelgo agintariek onartu duten "lehenengo fasea" irudikatzen duen.

Larunbat honetan bertan, Egiptoko Gobernuak baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak bildu egingo direla Kairon, astelehen honetatik aurrera, Trumpen Gazako bake planaren inguruko xehetasunak aztertu eta horien berri emateko.

Lehen faseak ekarriko du erasoak "berehala" etetea eta 72 orduko epean bahituak askatu eta presoak trukatzea. 

