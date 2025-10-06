Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 6 de octubre de 2025:

- Negociaciones de paz entre Israel y Hamás: Negociadores de Israel y Hamás abordarán este lunes en Egipto el plan propuesto por Trump para Gaza. Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió "aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio".

- 100 años del Aquarium: En 2025 se cumplen 100 años de la colocación de la primera piedra del Aquarium de Donostia / San Sebastián. Su directora, Esther Irigaray, nos ha hablado de la historia y el futuro del museo.

- Campaña de vacunación de la gripe: Osakidetza abre este lunes la campaña de vacunación de la gripe contra la población diana, que incluye a mayores de 60 años, población infantil de entre 6 meses y 5 años, y población de riesgo, población con patologías crónicas, mujeres embarazadas, personal de servicios sociales y sanitarios, de centros educativos y de servicios públicos esenciales.