Será noticia: Negociaciones de paz entre Israel y Hamás, 100 años del Aquarium y arranca la vacunación de la gripe

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDIA CIUDAD DE GAZA (---), 05/10/2025.- Palestinos caminan por el barrio de Al Remal durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 05 de octubre de 2025. Según la ONU, alrededor del 90 por ciento de la población, o 1,9 millones de personas en Gaza, han sido desplazadas desde el inicio del conflicto. Más de 67.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud palestino, y alrededor de 1.200 israelíes han muerto desde el lanzamiento de una campaña militar israelí en respuesta a un ataque transfronterizo de Hamás el 07 de octubre de 2023. EFE/MOHAMMED SABER
La vida diaria en la ciudad de Gaza. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Israel eta Hamasen arteko bake negoziazioak, Donostiako Aquariumak 100 urte eta gripearen txertaketa kanpaina
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 6 de octubre de 2025:

Negociaciones de paz entre Israel y HamásNegociadores de Israel y Hamás abordarán este lunes en Egipto el plan propuesto por Trump para Gaza. Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió "aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio".

100 años del Aquarium: En 2025 se cumplen 100 años de la colocación de la primera piedra del Aquarium de Donostia / San Sebastián. Su directora, Esther Irigaray, nos ha hablado de la historia y el futuro del museo. 

Campaña de vacunación de la gripe: Osakidetza abre este lunes la campaña de vacunación de la gripe contra la población diana, que incluye a mayores de 60 años, población infantil de entre 6 meses y 5 años, y población de riesgo, población con patologías crónicas, mujeres embarazadas, personal de servicios sociales y sanitarios, de centros educativos y de servicios públicos esenciales.

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

