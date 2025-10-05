Negociadores de Israel y Hamás abordarán este lunes en Egipto el plan propuesto por Trump

Egipto aguarda este domingo la llegada de los negociadores y mediadores del conflicto entre Israel y Hamás para iniciar los contactos e implementar la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye la liberación total de todos los rehenes.



Según ha confirmado a la agencia de noticias EFE una fuente de seguridad egipcia, el jefe negociador del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, tiene previsto llegar este mediodía a El Cairo procedente de Doha.



Esta será la primera vez que abandona esa ciudad desde que Israel intentó asesinarle junto con el resto de su delegación negociadora, el pasado 9 de septiembre en la capital catarí.



El informante, que pidió anonimato, ha indicado también que una delegación israelí de alto rango, otra estadounidense encabezada por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y altos negociadores de Egipto y Catar llegarán al país para abordar en las próximas horas los "mecanismos y detalles" para poner en marcha la primera fase de la propuesta del mandatario de EE. UU.



La fuente ha apuntado que en esas negociaciones "la delegación israelí entregará a los mediadores mapas de la primera fase de la retirada de sus tropas de Gaza", con la que allana el camino para la liberación de los rehenes.



El citado departamento ha subrayado que los negociadores "abordarán la creación de condiciones sobre el terreno y negociarán los detalles del proceso de intercambio de rehenes y prisioneros".



Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió "aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio".



La formación islamista también pidió negociar algunos de los puntos del plan.



Los plazos de la retirada de las tropas israelíes o en qué lugares mantendrá presencia el Ejército de Israel tras su retirada siempre han sido uno de los puntos de fricción durante las conversaciones entre las partes.



El mandatario estadounidense, que ha advertido que no permitirá demoras por parte de Hamás, escribió el sábado en su red Truth Social que "Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamás".





