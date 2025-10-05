Israelgo eta Hamaseko negoziatzaileek astelehenean aztertuko dute Trumpek proposatutako plana
Egiptoko segurtasun iturri batek azpimarratu duenez, baldintzak ez ezik, "presoak trukatzeko prozesuaren xehetasunak negoziatuko dituzte" negoziatzaileek.
Egipto prest da negoziatzaileak eta bitartekariak herrialdean jasotzeko. Izan ere, Israel eta Hamas zain dira Donald Trump AEBko presidentearen Gazako bake planaren lehen fasea martxan jartzeko, baita atxilotu guztiak askatzeko ere.
Jalil al Haga, Hamas taldeko negoziatzaileen burua, gaur eguerdian iristeko da, Egiptoko segurtasun iturri batek EFE agentziari baieztatu dionez.
Honakoa herrialdetik irtetzen den lehen aldia izango da, Israel hiltzen saiatu zenetik; hain zuzen ere, irailearen 9an.
Anonimotasuna eskatu duen informatzaileak azaldu duenez, hurrengo orduetan iritsiko dira beste herrialdeetako negoziatzaileak; horien artean, goi mailako Israelgo ordezkaritza bat, Steve Witkoff AEBko ordezkari berezia eta Egiptoko eta Qatarreko goi negoziatzaileak. Bertan, Trumpen lehen fasearen "mekanismoak eta xehetasunak" aztertuko dituzte.
Iturriak azaldutakoaren arabera, "Israelgo ordezkaritzak Gazatik tropak erretiratzeko lehen fasearen mapak emango dizkie bitartekariei ", bahituak askatzeko lehen pausua. Izan ere, "tokian bertan baldintzak sortzeari ekingo diote", preso trukaketaren xehetasunak negoziatuz.
Nahiz eta Hamasak bahitu guztiak askatzea onartu, "truke prozesurako baldintzak hornitza" eskatu zuen. Horrekin batera, planaren beste puntu batzuk ere negoziatzeko beharra adierazi zuen.
Desadostasunen artean dira Israelgo tropen erretiratze epea edo Israelgo Armadak izango duen presentzia etorkizuneko herrialdearen gobernuan.
Hala ere, Donald Trumpek ohartarazi zuen ez zuela atzerapenik onartuko Hamasen aldetik, palestinarren erantzun positiboa jaso ostean.
