PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump advierte a Hamás de que "no tolerará demoras" que entorpezcan la paz en Gaza

"Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirá", ha subrayado el presidente de Estados Unidos.

AME4852. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2025.- Captura de un video de la cuenta oficial en YouTube @WhiteHouse de la Casa Blanca que muestra al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando este viernes en Washington (Estados Unidos). Trump celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional. EFE/ @WhiteHouse/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gazan bakea "oztopatzeko atzerapenik" ez duela onartuko ohartarazi dio Trumpek Hamasi
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a Hamás que "no tolerará demoras" que puedan poner en peligro el plan para lograr la paz impulsado por la Casa Blanca y ha agradecido a Israel el anuncio del cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirá", ha escrito en su red Truth Social.

"Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa", ha reiterado el mandatario.

Por su parte, el Ejército israelí dice que ha rebajado la intensidad de sus operaciones en la ciudad de Gaza. De manera pública, sin embargo, su portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee, asegura que el cerco sobre la ciudad más poblada del enclave sigue en pie.

Por su parte, la ONG del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza ha documentado ya al menos 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos declarara esta pasada noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.

La ONG ha documentado desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.

La comunidad internacional aplaude la disposición de Hamás a aceptar el plan de paz impulsado por Trump
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump
Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump
Franja de Gaza Hamás Palestina Israel Benjamín Netanyahu Derechos humanos Estados Unidos Donald Trump Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más