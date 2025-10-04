El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a Hamás que "no tolerará demoras" que puedan poner en peligro el plan para lograr la paz impulsado por la Casa Blanca y ha agradecido a Israel el anuncio del cese de los ataques aéreos sobre la Franja.



"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirá", ha escrito en su red Truth Social.

"Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa", ha reiterado el mandatario.



Por su parte, el Ejército israelí dice que ha rebajado la intensidad de sus operaciones en la ciudad de Gaza. De manera pública, sin embargo, su portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee, asegura que el cerco sobre la ciudad más poblada del enclave sigue en pie.



Por su parte, la ONG del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza ha documentado ya al menos 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos declarara esta pasada noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.



La ONG ha documentado desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.