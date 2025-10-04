PALESTINA
Gazan "bakea oztopatzeko atzerapenik" ez duela onartuko ohartarazi dio Trumpek Hamasi

"Hamasek azkar jokatu behar du; bestela, dena galduko da. Ez dut atzerapenik onartuko, askok uste duten bezala", azpimarratu du AEBko presidenteak.
AME4852. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2025.- Captura de un video de la cuenta oficial en YouTube @WhiteHouse de la Casa Blanca que muestra al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando este viernes en Washington (Estados Unidos). Trump celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional. EFE/ @WhiteHouse/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Donald Trump, AEBko presidentea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Hamasi ohartarazi dio ez duela onartuko Etxe Zuriak bultzatutako bakea lortzeko plana arriskuan jar dezakeen "atzerapenik", eta eskerrak eman dizkio Israeli aire-erasoak bertan behera utzi dituelako.

"Eskertzen dut Israelek bonbardaketak aldi baterako geldiarazi izana, bahituak askatzeko eta bake-akordioa zehazteko aukera emateko. Hamasek azkar jokatu behar du; bestela, dena galduko da. Ez dut atzerapenik onartuko, askok uste duten bezala", idatzi du AEBko presidenteak Truth Social sare sozialean.

"Azkar amaituko dugu honekin. Bidezkoa den tratua jasoko dute denek", azpimarratu du agintariak.

Bestalde, Israelgo Armadak esan du nabarmen murriztu egin duela bonbardaketen intentsitatea Gaza Hirian. Hala ere, Avichay Adraee koronelak publikoki adierazi duenez, Zerrendako hiri jendetsuenaren gaineko setioak indarrean dirau.

Halaber, Israelek azken orduetan egindako bonbardaketen ondorioz 34 palestinar hil dira gutxienez Gaza Hirian, Gazako Giza Eskubideetarako Zentro Palestinarreko GKEak jakitera eman duenez. Donald Trump AEBko presidenteak iragarritako eta Hamas mugimendu islamista palestinarrak negoziatzeke duen bake-plana abian jarri zain jazo dira.

Israelek azken orduotan egindako 59 aire eta artilleria eraso dokumentatu dituzte. Hildakoetatik 27 Gaza Hirian identifikatu dituzte, bost Khan Yunisen eta bi Gazako Zerrendako erdialdean.

Gazako Zerrenda Hamas Palestina Israel Benjamin Netanyahu Giza eskubideak Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

