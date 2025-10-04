PALESTINA
Nazioartea baikor agertu da Hamasek Trumpek bultzatutako bake-plana onartzeko agertu duen jarrerarekin

Urratsak eman diren arren, egoera tirabiratsua da oraindik ere, eta funtsezko erronkek jarraitzen dute, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Gazako Zerrendan 67.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Israelen erasoetan.

(Foto de ARCHIVO) 01 October 2025, Palestinian Territories, Nuseirat: Displaced Palestinians flee Gaza City, by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road in Nuseirat toward the southern Gaza Strip. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 01/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Gazako Zerrenda. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Nazioarteko komunitateak baikor eta pozik hartu du Hamasen iragarpena, Israelgo bahituak askatzea onartzeko. Halaber, Donald Trump AEBko presidenteak egindako proposamenean oinarritutako bake-akordio bat negoziatzeko prest agertu da. Testuinguru horretan, Europa, Asia eta Ekialde Ertaineko liderrek euren babesa adierazi diote aro diplomatiko berri honi.

Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak positibotzat jo du Hamasen jarrera, eta eskerrak eman dizkie Qatarri eta Egiptori bitartekari gisa egindako lanagatik. Guterresek azpimarratu du "berehalako eta etengabeko" su-etena lortzeko premia, baita sarbide humanitarioa murrizketarik gabe ahalbidetzeko beharra ere. Trumpek bultzatutako eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak onartutako 20 puntuko planak liskarrak bertan behera uztea, bahituak askatzea, Gazan trantsizio gobernu bat sortzea eta Palestinako Estatu baten aukerari buruzko etorkizuneko eztabaida aurreikusten ditu.

Bruselatik, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak "pozgarritzat" jo du Hamasen jarrera, eta nabarmendu du bakea eta bi estatuen konponbidea "eskura" daudela. Era berean, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak nabarmendu du Hamasen baiezko erantzuna "aurrerapauso garrantzitsua" dela, eta orain "bahituak askatzen, su-etena ahalbidetzen eta laguntza humanitarioa oztoporik gabe helarazten" jarraitu behar dutela.

Halaber, Espainiako Gobernuak ere txalotu egin du aurrerapausoa, baina ohartarazi du oraindik ez dela behin betiko urratsa, eta azpimarratu du beharrezkoa dela Palestinako Agintaritzak gatazkarako edozein konponbide iraunkorretan parte hartzea. Hala, Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroarentzat, Hamasen hasierako onespena "beste urrats bat da bakerako bidean".

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak "aurrerapen esanguratsu" gisa jo du iragarpena, eta bake prozesua "atzerapenik gabe" ezartzeko eskatu du. Ildo horretatik, Erresuma Batuak bake iraunkorrarekin eta bahituen itzulera seguruarekin duen konpromisoa berretsi du. Antzeko hitzak esan ditu Narendra Modi Indiako lehen ministroak, Trumpen plana txalotu duenak eta Indiaren babesa berretsi du konponbide iraunkor eta justu baten alde, bi Estatuen konponbidearen eta Gazako erasoen berehalako amaieraren alde.

Testuinguru horretan, Turkiak, Egiptok eta Qatarrek ere pozik hartu dute Hamasen erantzuna, bake iraunkorra lortzeko "urrats eraikitzailea" baita. Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak Gazaren aurkako bonbardaketak gelditzeko eskatu dio Israeli, eta Kairok, berriz, talde palestinarrak biztanleria zibilaren babesarekin duen konpromisoa azpimarratu du.

Parisetik, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Hamasen konpromisoari berehalako jarraipena egiteko deia egin du, bahituen askapena eta su-etena "gure esku" daudela adieraziz. Macronek adierazi du Frantzia prest dagoela bake prozesuan aktiboki parte hartzeko, AEBekin, Nazio Batuekin eta nazioarteko beste eragile batzuekin batera, betiere tokian tokiko baldintzak errespetatzen badira eta teknokrata independenteek gidatutako aginte palestinarrerantz aurrera egiten bada.

Testuinguru horretan, Donald Trump presidenteak Hamasen erantzun positiboa txalotu du, bakerako bidean eman duen aurrekaririk gabeko pauso gisa. Etxe Zuritik zabaldutako mezu batean, nazioartearen babesa eskertu du, eta negoziazioak zehaztetik gertu daudela esan du. "Guztiek jasoko dute tratu justua", adierazi du.

Urratsak urrats, egoera tirabiratsua da oraindik, eta funtsezko erronkak daude oraindik, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Israelek 67.074 pertsona hil ditu honezkero Gazako Zerrendan, 2023ko urrian erasoaldia hasi zuenetik.

(Foto de ARCHIVO) September 27, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians carry the shrouded bodies of those who were killed in an Israeli attack, including a small child. The attack on Bakr family house at Al-Shati camp, claimed 7 lives. Bodies were taken out of Al Shifa Hospital for burial. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 27/9/2025
