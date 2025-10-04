Gutxienez bederatzi pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.
Gutxienez bederatzi pertsona hil dira Gaza Hirian Israelek larunbat honetan egindako bonbardaketa berrien ondorioz. Donald Trump AEBko presidenteak iragarritako eta Hamas mugimendu islamista palestinarrak negoziatzeke duen bake-plana abian jarri zain.
Al Shifa Ospitaleak baieztatu duenez, lau pertsona hil dira Al Tuffah auzoan, bonbardaketa baten ondorioz. Gainera, beste bost pertsona hil dira Israelgo jaurtigai batek Gazako mendebaldeko etxe baten kontra talka egin ostean.
Halaber, Israelen done batek Al Mawasiko (Palestinako erdialdeko kostaldea) kanpin-denda baten aurka egindako eraso batean bi haur hil direla ere jakin da bart, Sanad agentzia palestinarraren iturrien arabera.
Agentzia berak jakinarazi duenez, Israelgo indarrek eraso gehiago egin dituzte azken orduetan Yarmuk, Al Nafaq eta Ramzon Al Ghafri auzoetan, baita Gaza Hirian ere, familia palestinarrak gune horietara itzultzearekin batera.
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana onartuko luke Hamasek, baina "bitartekarien bitartez berehalako negoziazioak" abiatzea eskatu du, horren inguruko "xehetasunak" eztabaidatzeko.
Hamasen oharraren ostean, AEBko presidenteak Gazako Zerrendako erasoak gelditzeko eskatu dio Israeli, eta Eyal Zamir Israelgo Estatu Nagusiko buruak, berriz, "bahituak askatzeko Trumpek proposatutako planaren lehen fasea ezartzeko prestaketan aurrera egitea" agindu du, xehetasun gehiagorik eman gabe.
Giza eskubideen NBEko kontalariek, nazioarteko erakundeekin eta gero eta herrialde gehiagorekin batera, genozidiotzat jo dute Israelek Gazaren aurka egindako erasoaldi militarra, Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako erasoen ostean 66.000 hildako baino gehiago utzi dituena, tartean 20.000 haur baino gehiago.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.
Trumpek pozik hartu du Israelen eta Hamasen arteko balizko akordioa, eta nazioarteko lankidetza eskertu du
Minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan AEBko presidenteak, eta bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek.
Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel
"AEBko presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.
Trumpek igandera arte eman dio Hamasi Gazarako plana onartzeko, edo "inoiz ikusi ez den infernua piztuko da"
Planak gerra berehala amaitzea, bahituak askatzea eta Gazarako trantsizio gobernu bat eratzea proposatzen du, agintari estatubatuarrak eta Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohiak gainbegiratuta.
Poliziak baieztatu du Manchesterko sinagogako biktimetako bat agenteen tiroen ondorioz hil zela
Poliziaburuaren arabera, Jihad Al-Shamie susmagarriak ez zeraman suzko armarik, eta tiro bakarrak poliziek egin zituzten, baimendutako armekin, erasotzailea sinagogan sartzea eragozten saiatu zirenean. Hori dela eta, biktimaren bala-zauriak agenteek egin behar izan zituzten, nahi gabe bada ere.
Israelek Gazara zihoan Sumud ontzidiaren azken ontzia atzeman du
Itsasontzi militar bat hurbiltzen eta soldadu israeldarrak ontzira igotzen ikusi dituzte, zuzenean, ontziko kameren bidez. Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen Marinette itsasontzia abordatu dutenean.
Sumud Flotillak salatu du Israelen atxilotutako kideek ez dutela laguntza legalik jaso
473 atxilotu Israel hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte. Bertako iturriek adierazi dutenez, atxilotu gehienek berehala deportatuak izatea onartu dute. Bestetik, flotillako kide ziren parlamentari eta eurodiputatu italiarrak arratsaldean iritsi dira Erromara eta gainerako atxilotuak askatzeko eskatu dute.
Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu
Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".
Israelek Sumud Flotillako 443 kide atxilotu eta Beersebako espetxe batera eramango ditu ondorengo orduotan
Aurrena, Asdodeko portura eraman dituzte flotillako kideak, eta handik, Beersebako espetxe batera eramatea da Israelgo Gobernuaren asmoa.