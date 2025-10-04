PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez bederatzi pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz

Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.

(Foto de ARCHIVO) April 26, 2025, Dair El-Balah, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians who lost their lives in an Israeli army attack on a cafe in Deir al-Balah, central Gaza Strip, arrive at Al-Aqsa Martyrs Hospital, on April,26,2025 Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim 26/4/2025

Hildako bat Gazan. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez bederatzi pertsona hil dira Gaza Hirian Israelek larunbat honetan egindako bonbardaketa berrien ondorioz. Donald Trump AEBko presidenteak iragarritako eta Hamas mugimendu islamista palestinarrak negoziatzeke duen bake-plana abian jarri zain.

Al Shifa Ospitaleak baieztatu duenez, lau pertsona hil dira Al Tuffah auzoan, bonbardaketa baten ondorioz. Gainera, beste bost pertsona hil dira Israelgo jaurtigai batek Gazako mendebaldeko etxe baten kontra talka egin ostean.

Halaber, Israelen done batek Al Mawasiko (Palestinako erdialdeko kostaldea) kanpin-denda baten aurka egindako eraso batean bi haur hil direla ere jakin da bart, Sanad agentzia palestinarraren iturrien arabera.

Agentzia berak jakinarazi duenez, Israelgo indarrek eraso gehiago egin dituzte azken orduetan Yarmuk, Al Nafaq eta Ramzon Al Ghafri auzoetan, baita Gaza Hirian ere, familia palestinarrak gune horietara itzultzearekin batera.

Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana onartuko luke Hamasek, baina "bitartekarien bitartez berehalako negoziazioak" abiatzea eskatu du, horren inguruko "xehetasunak" eztabaidatzeko.

Hamasen oharraren ostean, AEBko presidenteak Gazako Zerrendako erasoak gelditzeko eskatu dio Israeli, eta Eyal Zamir Israelgo Estatu Nagusiko buruak, berriz, "bahituak askatzeko Trumpek proposatutako planaren lehen fasea ezartzeko prestaketan aurrera egitea" agindu du, xehetasun gehiagorik eman gabe.

Giza eskubideen NBEko kontalariek, nazioarteko erakundeekin eta gero eta herrialde gehiagorekin batera, genozidiotzat jo dute Israelek Gazaren aurka egindako erasoaldi militarra, Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako erasoen ostean 66.000 hildako baino gehiago utzi dituena, tartean 20.000 haur baino gehiago

Hamasek bahitu guztiak askatzea erabaki du eta Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
Trumpek pozik hartu du Israelen eta Hamasen arteko balizko akordioa, eta nazioarteko lankidetza eskertu du
Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel
Hamas Israel Gazako Zerrenda Benjamin Netanyahu Giza eskubideak Europar Batasuna Europa Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu