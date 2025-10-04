Al menos nueve personas han muerto en la Ciudad de Gaza por nuevos bombardeos israelíes efectuados este sábado, y en medio de la incógnita sobre la puesta en marcha del plan de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aceptado en principio, aunque con numerosas condiciones pendientes de negociación por el movimiento islamista palestino Hamás.

Entre los fallecidos, según fuentes médicas de la ciudad, hay cuatro muertos extraídos de los escombros de un bombardeo en el barrio de Al Tuffah, en el noroeste de la ciudad. Además, en horas previas, el Hospital de Al Shifa ha confirmado las muertes de cinco personas por el impacto de un proyectil israelí contra una casa al oeste de la ciudad de Gaza.

También hay constancia durante la pasada noche de la muerte de dos niños en un ataque de un avión no tripulado israelí contra una tienda de campaña en la zona de desplazados de Al Mawasi, en la costa central del enclave palestino, según fuentes de la agencia palestina Sanad.

La misma agencia informa además de que las fuerzas israelíes han lanzado en las últimas horas nuevos ataques contra los barrios de Yarmuk, Al Nafaq y Ramzon Al Ghafri, también en la Ciudad de Gaza, coincidiendo con el regreso de familias palestinas a esas zonas.

Estos ataques se han producido después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes, de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque ha pedido emprender "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir sus detalles.

Tras el comunicado de Hamás, el presidente estadounidense había pedido a Israel parar los ataques en la Franja de Gaza, mientras que el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes", sin dar más detalles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 66 000 muertos, entre ellos más de 20 000 niños.