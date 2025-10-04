La comunidad internacional aplaude la disposición de Hamás a aceptar el plan de paz impulsado por Trump

La comunidad internacional ha recibido con optimismo y satisfacción el anuncio de Hamás para aceptar liberar a los rehenes israelíes y su disposición a negociar un acuerdo de paz basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este contexto, líderes de Europa, Asia y Oriente Medio han expresado su respaldo a esta nueva etapa diplomática, que muchos consideran un avance significativo para poner fin a casi dos años de conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja de Gaza.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha valorado positivamente la postura de Hamás, y agradece a Qatar y Egipto por su papel como mediadores. Guterres subraya la urgencia de alcanzar un alto el fuego "inmediato y permanente", así como la necesidad de permitir acceso humanitario sin restricciones. El plan de 20 puntos impulsado por Trump -y aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu- contempla el cese de hostilidades, la liberación de los rehenes, la creación de un gobierno de transición en Gaza y la futura discusión sobre la posibilidad de un Estado palestino.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, califica como “alentadora” la disposición de Hamás, y destaca que tanto la paz como la solución de dos Estados están "al alcance de la mano". Igualmente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha resaltado que la respuesta afirmativa de Hamás "supone un importante paso adelante" y añade que ahora "deben seguir la liberación de los rehenes, un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria".