La comunidad internacional aplaude la disposición de Hamás a aceptar el plan de paz impulsado por Trump
A pesar de los avances, la situación sobre el terreno sigue siendo tensa, y persisten desafíos clave como la desmilitarización de Gaza y la futura gobernanza del enclave. Además, los muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí superan ya las 67 000 personas.
La comunidad internacional ha recibido con optimismo y satisfacción el anuncio de Hamás para aceptar liberar a los rehenes israelíes y su disposición a negociar un acuerdo de paz basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este contexto, líderes de Europa, Asia y Oriente Medio han expresado su respaldo a esta nueva etapa diplomática, que muchos consideran un avance significativo para poner fin a casi dos años de conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja de Gaza.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha valorado positivamente la postura de Hamás, y agradece a Qatar y Egipto por su papel como mediadores. Guterres subraya la urgencia de alcanzar un alto el fuego "inmediato y permanente", así como la necesidad de permitir acceso humanitario sin restricciones. El plan de 20 puntos impulsado por Trump -y aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu- contempla el cese de hostilidades, la liberación de los rehenes, la creación de un gobierno de transición en Gaza y la futura discusión sobre la posibilidad de un Estado palestino.
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, califica como “alentadora” la disposición de Hamás, y destaca que tanto la paz como la solución de dos Estados están "al alcance de la mano". Igualmente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha resaltado que la respuesta afirmativa de Hamás "supone un importante paso adelante" y añade que ahora "deben seguir la liberación de los rehenes, un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria".
Por su parte, el Gobierno español también aplaude el avance, aunque advierte de que todavía no se trata de un paso definitivo, subrayando la necesidad de que la Autoridad Palestina participe en cualquier solución duradera para el conflicto. Así, para el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el beneplácito inicial de Hamás representa "un paso más hacia la paz".
El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha referido al anuncio como un "avance significativo", e insta a implementar el plan "sin demora". Asimismo, reitera el compromiso del Reino Unido con una paz sostenible y con el retorno seguro de los rehenes. En términos similares se ha expresado el primer ministro indio, Narendra Modi, quien celebra el liderazgo de Trump y reafirma el apoyo de la India a una solución duradera y justa, reiterando su defensa de la solución de dos Estados y el fin inmediato de los ataques en Gaza.
Igualmente, actores regionales clave como Turquía, Egipto y Qatar también han acogido con satisfacción la respuesta de Hamás, describiéndola como un “paso constructivo” hacia una paz duradera. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido a Israel que detenga sus bombardeos sobre Gaza, mientras que El Cairo destaca el compromiso del grupo palestino con la protección de su población civil. Doha, por su parte, ha ofrecido continuar su labor mediadora en coordinación con Estados Unidos.
Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado a dar seguimiento inmediato al compromiso de Hamás, señalando que la liberación de rehenes y un alto al fuego "están a nuestro alcance". Macron afirma que Francia está dispuesta a participar activamente en el proceso de paz junto a Estados Unidos, Naciones Unidas y otros actores internacionales, siempre que se respeten las condiciones sobre el terreno y se avance hacia una solución palestina liderada por tecnócratas independientes.
En este contexto, el presidente Donald Trump ha celebrado la respuesta positiva de Hamás como un paso sin precedentes hacia la paz. En un mensaje difundido desde la Casa Blanca, agradece el respaldo internacional y asegura que las negociaciones están cerca de concretarse. "Todos recibirán un trato justo", afirma, destacando la unidad global en el deseo de poner fin al conflicto.
A pesar de los avances, la situación sobre el terreno sigue siendo tensa, y persisten desafíos clave como la desmilitarización de Gaza y la futura gobernanza del enclave. Además, los muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí desde que Israel comenzó su ofensiva en octubre de 2023 han alcanzado este sábado las 67 074 personas.
Más noticias sobre internacional
Una mujer alcanzará por primera vez la jefatura del Gobierno en Japón: Sanae Takaichi hace historia
Su nombramiento como primera ministra podría confirmarse en el Parlamento el próximo 15 de octubre, una vez se complete el trámite legislativo.
Al menos nueve muertos por nuevos bombardeos israelíes en Gaza
Estos ataques se han producido después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes, de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque ha pedido emprender negociaciones inmediatas.
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump
Tras varios días estudiando el plan propuesto por el presidente estadounidense, el grupo palestino afirma que acepta algunos de los puntos de la propuesta pero busca seguir negociando.
Trump exige a Israel parar de inmediato los bombardeos en Gaza
El presidente estadounidense ha publicado en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que "todos recibirán un trato justo" y que las negociaciones están cerca de suceder.
Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump
"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", ha afirmado en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La Sumud Flotilla denuncia la falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel
473 detenidos han sido trasladados a una cárcel del sur de Israel y fuentes penitenciarias informan que la mayoría de los detenidos han aceptado ser deportados inmediatamente. Los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla han llegado a Roma y exigido la liberación de los detenidos.
Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan para Gaza o desatará "un infierno"
El plan propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La Policía confirma que una de las víctimas de la sinagoga de Mánchester murió por disparos de los agentes
Según el jefe de la Policía de la ciudad, se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga, por lo que las heridas de bala de la víctima tuvieron que ser producidas por los agentes, de forma involuntaria..
Momento en el que Israel intercepta el último barco de la Flotilla Sumud que navegaba hacia Gaza
Las imágenes del barco, emitidas en directo, muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí. Este barco, llamado Marinette, se encontraba a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.