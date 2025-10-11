Alto al fuego
Primera noche “tranquila” en la Franja de Gaza, tras meses de continuos bombardeos

Miles de gazatíes abandonan ya los refugios al sur de la ciudad, mientras las tropas se mantienen detrás de la conocida como “línea amarilla” del repliegue hasta que se realice el intercambio de rehenes y presos.
Gazatíes vuelven a Gaza tras el alto al fuego
Miles de gazatíes vuelven de sus refugios al sur de la ciudad de Gaza. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Lehen gau "lasaia" Gazan, hainbat hilabetez etengabe bonbardatu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Se cumple un día del alto al fuego en la Franja de Gaza, tras meses de continuos bombardeos.

“Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra”, ha explicado Mohammad, un médico gazatí.

Cabe recordar que sólo ha habido dos treguas durante todo el asedio de Gaza, en noviembre de 2023 y en enero de 2025.

Según ha explicado Mohammad, en los hospitales ya no ingresan la misma cantidad de cuerpos que llegaban durante los bombardeos. Ahora, en cambio, van llegando los cuerpos sin vida de los 7.000 gazatíes que aún se encuentran bajo los escombros.

Mohammad, médico gazatí        

Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra"

Los residentes de la Franja de Gaza se centran ahora en volver a sus casas, o lo que queda de ellas tras a ver sido arrasadas.

Según explica Zaher, un ciudadano gazatí, el precio de la vivienda se ha "triplicado" a causa de la poca oferta en la zona.

Por el momento, los gazatíes están volviendo de sus refugios al sur de la ciudad, mientras las tropas se mantienen detrás de la conocida como "línea amarilla" del repliegue hasta que se realice el intercambio de rehenes y presos.

Franja de Gaza Israel Internacional Oriente Próximo Palestina

