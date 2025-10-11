Se cumple un día del alto al fuego en la Franja de Gaza, tras meses de continuos bombardeos.

“Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra”, ha explicado Mohammad, un médico gazatí.

Cabe recordar que sólo ha habido dos treguas durante todo el asedio de Gaza, en noviembre de 2023 y en enero de 2025.

Según ha explicado Mohammad, en los hospitales ya no ingresan la misma cantidad de cuerpos que llegaban durante los bombardeos. Ahora, en cambio, van llegando los cuerpos sin vida de los 7.000 gazatíes que aún se encuentran bajo los escombros.