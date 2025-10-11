Albiste da
Lehen gau "lasaia" Gazan, hainbat hilabetez etengabe bonbardatu ostean

Milaka gazatar hasi dira jada hiriaren hegoaldeko babeslekuak uzten eta Gazara itzultzen. Bien bitartean, soldadu israeldar askok oraindik ez dute "lerro horia" igaro, bahituen eta presoen trukea oraindik ez baitute egin.

Milaka gazatar euren babeslekuetatik Gaza hirira itzultzen ari dira. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Egun bat bete da Gazako Zerrendan su-etena iragarri zenetik, hainbat hilabetez etengabe bonbardatu ostean.

"Bart gau lasaia izan da, gerra hasi zenetik bonbardaketarik izan ez den lehen gaua", azaldu du Mohammad izeneko mediku gazatar batek.

Bonbardaketak birritan eten dira Gazako Zerrendan azken bi urteotan: 2023ko azaroan eta 2025eko urtarrilean.

Mohammaden hitzetan, bonbardaketak egin diren bitartean ospitalera iristen ziren gorpuen kopuruak behera egin du. Orain, ordea, hondakin artean dauden 7.000 gazatarren gorpuak iristen ari dira.

Mohammed, mediku gazatarra

Bart gau lasaia izan da, gerra hasi zenetik bonbardaketarik izan ez den lehen gaua"

Gazako Zerrendako herritarrak etxera itzultzen hasi dira jada, baina hondar artera itzuli dira asko eta asko.

Gainera, merkatuan ere eragina izan du bonbardaketak. Zaher izeneko gazatar batek azaldu duenez, etxebizitzen prezioa "hirukoiztu" egin da, inguru horretan eskaintza txikia dagoelako.

Oraingoz, gazatarrak euren babeslekuetatik hiriaren hegoaldera itzultzen ari dira, eta soldadu israeldar askok oraindik ez dute "lerro horia" igaro, bahituen eta presoen trukea oraindik ez baitute egin.

Hamasekin sinatutako akordioaren baitan, Israelera eta Egiptora joango da Trump
