Será noticia: Intercambio de rehenes y presos en Gaza, Premio Nobel de Economía e incidentes en Vitoria-Gasteiz
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de octubre de 2025:
- Intercambio de rehenes y presos en Gaza: La liberación de rehenes se realizará en dos fases: a las 7:00 y a las 9:00 horas de Euskal Herria. Hamás publica los nombres de los 20 rehenes israelíes que serán liberados. Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que serán puestos en libertad. A cambio, Israel liberará a cerca de 2000 presos palestinos.
- Premio Nobel de Economía: La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía 2025 a las 11:45 horas. En 2024, los galardonados fueron el turco Daron Acemoglu y los británicos Simon Johnson y James A. Robinson.
- Incidentes en Vitoria-Gasteiz: Al menos 19 personas han sido detenidas este domingo en los incidentes registrados en la concentración convocada por Falange Española en Vitoria-Gasteiz. El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración del día de la Hispanidad.
Más noticias sobre noticias internacionales
Decenas de muertos en los últimos enfrentamientos armados en la frontera entre Pakistán y Afganistán
La tensión de los últimos días entre Afganistán y Pakistán ha provocado un enfrentamiento armado en la frontera entre ambos países, con decenas de muertos. Las cifras exactas de muertos aún se desconoce, dado la inexactitud de las cifras falicitadas por uno y otro país.
¿Quiénes son los 20 rehenes con vida que liberará Hamás?
Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que serán puestos en libertad.
Egipto acoge este lunes una cumbre "histórica" para la reconstrucción de Gaza
La ceremonia reunirá este lunes a más de 30 líderes internacionales; entre ellos, Donald Trump, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Israel no participará en la ceremonia.
Todo preparado en la base militar de Reim para recibir a 20 rehenes en manos de Hamás
Todo preparado para recibir a 20 de los rehenes en manos de Hamás. Según ha informado el grupo palestino, los presos se encuentran agrupados a la espera para ser entregados a la Cruz Roja internacional.
La ayuda humanitaria entra en una Gaza destruida
Xabier Madariaga, enviado especial de EITB a Oriente Medio, relata la situación que se vive en las inmediaciones de la Franja De Gaza, donde un centenar de camiones, repletos de mercancía, están accediendo a una Gaza completamente destruida. Conservas, agua y detergentes son algunas de las mercancías que están entregando.
Así será la liberación de los últimos rehenes en manos de Hamás
Todo preparado para la liberación de los rehenes israelíes. Hamás entregará los cautivos al Ejército con la intermediación de la Cruz Roja. Desde Israel, Mikel Reparaz, jefe internacional de EITB, nos cuenta cómo se va a producir la liberación de estos rehenes.
Comienzan a entrar camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah
La agencia UNRWA ha informado de la entrada de camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en dirección a Gaza. Por lo visto, hay en torno a 6.000 camiones preparados para su entrada. Las previsiones apuntan que entrarán 600 camiones al día.
Familiares de los rehenes israelíes se manifiestan por última vez en Tel Aviv
En una multitudinaria concentración celebrada en Tel Aviv, han exigido una vez más la liberación de los rehenes aún en cautiverio tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La manifestación coincide con la entrada en vigor de un alto el fuego mediado por EE. UU., que contempla la liberación de 20 rehenes vivos en un plazo de 72 horas.
Para muchos gazatíes "volver a casa" no es más que una metáfora
Las imágenes muestran bien la situación actual de Gaza, donde según el ministerio de Sanidad hay 7000 muertos bajo los escombros y 3600 personas supuestamente desaparecidas. Mientras que otras tantas se sospechan que nadie las reclamará, ya que se cree que el ejercito israelí ha asesinado a al menos 2700 familias.