Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de octubre de 2025:

- Intercambio de rehenes y presos en Gaza: La liberación de rehenes se realizará en dos fases: a las 7:00 y a las 9:00 horas de Euskal Herria. Hamás publica los nombres de los 20 rehenes israelíes que serán liberados. Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que serán puestos en libertad. A cambio, Israel liberará a cerca de 2000 presos palestinos.

- Premio Nobel de Economía: La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía 2025 a las 11:45 horas. En 2024, los galardonados fueron el turco Daron Acemoglu y los británicos Simon Johnson y James A. Robinson.

- Incidentes en Vitoria-Gasteiz: Al menos 19 personas han sido detenidas este domingo en los incidentes registrados en la concentración convocada por Falange Española en Vitoria-Gasteiz. El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración del día de la Hispanidad.