Será noticia: Intercambio de rehenes y presos en Gaza, Premio Nobel de Economía e incidentes en Vitoria-Gasteiz

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tel Aviv (Israel), 13/10/2025.- Israelis celebrate prior to the scheduled release of hostages held by Hamas, at Hostage Square in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. As part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, some 20 Israeli captives and around 2,000 Palestinian prisoners are scheduled to be released on 13 October. EFE/EPA/STRINGER
Plaza de los rehenes de Tel Aviv (Israel). Foto: Agencias
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de octubre de 2025:

- Intercambio de rehenes y presos en Gaza: La liberación de rehenes se realizará en dos fases: a las 7:00 y a las 9:00 horas de Euskal Herria. Hamás publica los nombres de los 20 rehenes israelíes que serán liberados. Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que serán puestos en libertad. A cambio, Israel liberará a cerca de 2000 presos palestinos.

Premio Nobel de Economía: La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía 2025 a las 11:45 horas. En 2024, los galardonados fueron el turco Daron Acemoglu y los británicos Simon Johnson y James A. Robinson. 

- Incidentes en Vitoria-Gasteiz: Al menos 19 personas han sido detenidas este domingo en los incidentes registrados en la concentración convocada por Falange Española en Vitoria-Gasteiz. El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración del día de la Hispanidad.

