Albiste izango dira: Bahitu eta presoen trukea Gazan, Ekonomiako Nobel Saria eta istiluak Gasteizen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
2025eko urriaren 13an
- Bahitu israeldarren eta preso palestinaren trukea: Gazako bake akordioaren lehen fasean adostutakoari jarraituz, Hamasek eta Israelek bahituak eta presoak trukatuko dituzte. Gatibuak bi fasetan askatuko dituzte: 7:00etan eta 9:00etan (Euskal Herriko ordua). Trukean, Israelek 2.000 palestinar preso askatuko ditu.
- Ekonomiako Nobel saria: Suediako Errege Akademiak 2025eko Ekonomia Nobel sariaren irabazlea iragarriko du, 11:45etik aurrera. Iazko irabazleak Daron Acemoglu turkiarra eta Simon Johnson eta James A. Robinson britainiarrak izan ziren.
- Istiluak Gasteizen: Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte igande honetan Falangek Gasteizen deitu duen elkarretaratzean izandako istiluetan.
Nazioarteko albiste gehiago
Dozenaka hildako utzi dituzte Pakistan eta Afganistango mugan izandako azken liskar armatuek
Afganistanen eta Pakistanen arteko azken egunotako tentsioak liskar armatua eragin du bart bi herrialdeen arteko mugan. Dozenaka hildako daude; hala ere, kopuru zehatzari dagokionez, alde handia dago herrialde bateko zein besteko agintariek emandako zifren artean.
Nortzuk dira Hamasek bizirik askatuko dituen 20 bahituak?
20 eta 48 urte bitarteko taldea da, guztiak gizonezkoak. Hau da zerrenda:
Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentzia "historikoa" egingo dute astelehen honetan Egipton
Nazioarteko 30 buruzagi baino gehiago bilduko dira astelehen honetako ekitaldian, tartean, Donald Trump, Pedro Sanchez eta Emmanuel Macron. Israelek, ordea, ez du bileran parte hartuko.
Dena prest Reim base militarrean 20 bahitu hartzeko Hamasen esku
Dena prest dago Hamasen esku dauden 20 bahituei harrera egiteko. Talde palestinarrak jakinarazi duenez, presoak elkartuta daude nazioarteko Gurutze Gorriaren esku uzteko zain.
Laguntza humanitarioa Gazara sartzen hasi da, eta erabat suntsituta ikusi dute
Xabier Madariaga EITBk Ekialde Hurbilean duen bidali berezia bertatik bertara jarraitzen ari da laguntza humanitarioaren sarrera Gazan. Ehunka kamioi, merkantziaz gainezka, erabat suntsituta dagoen eremu batera sartzen ari dira. Kontserbak, ura eta detergenteak dira eraman dituzten lehen produktuak.
Horrela askatuko dituzte Hamasen eskuetan dauden azken bahituak
Dena prest dago Israelgo bahituak askatzeko. Gazatik Reimeko base militarrera eramango ditu armada israeldarrak, eta handik ospitaleetara. Israeldik, Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak azaldu digu nola askatuko dituzten azken bahitu horiek.
Bahitu israeldarren senideek azken manifestazioa egin dute Tel Aviven
2023ko urriaren 7ko erasotik bahituta dituzten herritarrak askatzeko eskatu dute azkenekoz. Testuingurua beste bat dela bildu dira oraingo honetan, su-etena indarrean delako. AEBren bitartekaritzari esker lortutako akordio horren arabera, 72 orduko epean askatuko ditu Hamasek oraindik bizirik dauden 20 bahitu.
Laguntza humanitarioa daramaten kamioiak Rafahko pasabidetik sartzen hasi dira
UNRWA agentziak jakinarazi duenez, Gazara laguntza humanitarioa daramaten kamioiak Rafahko pasabidetik sartzen hasi dira. Dirudienez, 6.000 kamioi inguru daude bertatik pasatzeko prest. Aurreikuspenen arabera, 600 kamioi sartuko dira egunean.
Gazatar askorentzat "etxera bueltatzea" metafora bat besterik ez da
Irudiek ongi erakusten dute Gazaren gaur egungo egoera. Osasun Ministerioaren arabera, 7.000 hildako daude hondakinen azpian. 3.600 desagertutako pertsonak omen dira; beste hainbeste, ordea, inork erreklamatuko ez dituen susmoa dute, 2.700 familia oso akabatu dituztela uste baitute.