Albiste izango dira: Bahitu eta presoen trukea Gazan,  Ekonomiako Nobel Saria eta istiluak Gasteizen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Tel Aviv (Israel), 13/10/2025.- Israelis celebrate prior to the scheduled release of hostages held by Hamas, at Hostage Square in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. As part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, some 20 Israeli captives and around 2,000 Palestinian prisoners are scheduled to be released on 13 October. EFE/EPA/STRINGER
Tel Aviveko bahituen plaza (Israel). Argazkia: Agencias
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Bahitu israeldarren eta preso palestinaren trukea: Gazako bake akordioaren lehen fasean adostutakoari jarraituz, Hamasek eta Israelek bahituak eta presoak trukatuko dituzte. Gatibuak bi fasetan askatuko dituzte: 7:00etan eta 9:00etan (Euskal Herriko ordua). Trukean, Israelek 2.000 palestinar preso askatuko ditu.

Ekonomiako Nobel saria: Suediako Errege Akademiak 2025eko Ekonomia Nobel sariaren irabazlea iragarriko du, 11:45etik aurrera. Iazko irabazleak Daron Acemoglu turkiarra eta Simon Johnson eta James A. Robinson britainiarrak izan ziren. 

- Istiluak Gasteizen: Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte igande honetan Falangek Gasteizen deitu duen elkarretaratzean izandako istiluetan. 

