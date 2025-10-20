PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Alto el fuego en Gaza, Inauguración de Goe y Foro Euskadi-Polonia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
BUREIJ (GAZA Y CISJORDANIA), 19/10/2025.- Un hombre camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza. Concretamente contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, donde se produjo al menos un muerto, según informó a EFE el Hospital al Adwa. El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 20 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino. EFE/Str
Euskaraz irakurri: Berria izango da: Su-etena Gazan, Goeren inaugurazioa eta lapurreta Louvren
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 20 de octubre de 2025:

- Alto el fuego en Gaza: Netanyahu ha ordenado al ejército que responda de forma “contundente” contra “objetivos terroristas” tras un incidente en Rafah. Al menos 36 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos y la entrada de ayuda humanitaria ha sido suspendida. Hamás ha asegurado que está cumpliendo con el alto el fuego y ha anunciado el hallazgo de otro cadáver israelí.

- Inauguración de Goe: GOe (Gastronomy Open Ecosystem), el nuevo edificio del Basque Culinary Center en San Sebastián, arranca este lunes oficialmente su actividad con Goe DAY 1, una experiencia inmersiva dirigida a profesionales del sector, centrada en la innovación y el futuro de la gastronomía. GOe contribuirá desde la gastronomía a crear un futuro delicioso a través del talento, el conocimiento y la innovación, colaborando estrechamente con instituciones y empresas, promoviendo una alimentación deliciosa, saludable y sostenible.

- Foro Euskadi-Polonia: La reunión reunirá a representantes institucionales y empresariales de la CAV y Polonia para reforzar las relaciones económicas e industriales y promover nuevas oportunidades de cooperación bilateral. El foro contará con la participación de una delegación polaca encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Andrzej Domaоski.

 

Franja de Gaza Benjamín Netanyahu Donostia-San Sebastián Gastronomía París Internacional

Israel asegura que ha "reanudado la aplicación del alto el fuego" tras los bombardeos de este domingo

Netanyahu ha ordenado al ejército que responda de forma “contundente” contra “objetivos terroristas” tras un incidente en Rafah. Al menos 36 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos y la entrada de ayuda humanitaria ha sido suspendida. Hamás ha asegurado que está cumpliendo con el alto el fuego y ha anunciado el hallazgo de otro cadáver israelí.

