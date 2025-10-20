Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 20 de octubre de 2025:

- Alto el fuego en Gaza: Netanyahu ha ordenado al ejército que responda de forma “contundente” contra “objetivos terroristas” tras un incidente en Rafah. Al menos 36 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos y la entrada de ayuda humanitaria ha sido suspendida. Hamás ha asegurado que está cumpliendo con el alto el fuego y ha anunciado el hallazgo de otro cadáver israelí.

- Inauguración de Goe: GOe (Gastronomy Open Ecosystem), el nuevo edificio del Basque Culinary Center en San Sebastián, arranca este lunes oficialmente su actividad con Goe DAY 1, una experiencia inmersiva dirigida a profesionales del sector, centrada en la innovación y el futuro de la gastronomía. GOe contribuirá desde la gastronomía a crear un futuro delicioso a través del talento, el conocimiento y la innovación, colaborando estrechamente con instituciones y empresas, promoviendo una alimentación deliciosa, saludable y sostenible.

- Foro Euskadi-Polonia: La reunión reunirá a representantes institucionales y empresariales de la CAV y Polonia para reforzar las relaciones económicas e industriales y promover nuevas oportunidades de cooperación bilateral. El foro contará con la participación de una delegación polaca encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Andrzej Domaоski.