- Su-etena Gazan: Netanyahuk "helburu terroristen" aurka modu "irmoan" erantzuteko agindu dio armadari, Rafahen izandako istilu baten ostean. Gutxienez 36 pertsona hil dira bonbardaketen ondorioz eta laguntza humanitarioa bertan behera geratu da. Hamasek su-etena betetzen ari dela ziurtatu du eta beste gorpu israeldar bat aurkitu duela iragarri du.
- Goeren inaugurazioa: GOe (Gastronomy Open Ecosystem), Donostiako Basque Culinary Center ren eraikin berria, astelehen honetan hasiko da ofizialki Goe DAY 1, sektoreko profesionalei zuzendutako murgiltze esperientzia batekin, berrikuntza eta gastronomiaren etorkizuna ardatz dituena. GOk gastronomiatik lagunduko du etorkizun goxoa sortzen talentuaren, ezagutzaren eta berrikuntzarenbitartez, erakunde eta enpresekin lankidetza estuan, elikadura gozo, osasungarri eta jasangarria sustatuz.
- Euskadi-Polonia foroa: EAEko eta Poloniako erakundeetako eta enpresetako ordezkariak bilduko ditu bilerak, ekonomia- eta industria-harremanak sendotzeko eta aldebiko lankidetzarako aukera berriak sustatzeko. Foroan Poloniako ordezkaritza batek parte hartuko du, Andrzej Domański; Ekonomia eta Finantza ministroa buru dela.
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.
Ihesean, lapurrek Montijoiko Eugenia enperatrizaren —Napoleon III enperadorearen emazte espainiarra (1852-1870)— koroa galdu zuten, eta lurrera erori zitzaien. Lapurtutako bitxiek "ondare-balio eta balio historiko kalkulaezina" dute.
Lau pertsonak munduko museorik bisitatuenetik hainbat pieza historiko lapurtu zituzten, horien artean Maria Amelia eta Montijoko Eugenia erreginen bitxiak. Horietako bat ihesean zirela galdu egin dute, eta Parisko Fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da.
Herrialdea berriro mundura "zabalduko" duela agindu du, eta bat egin nahi duten sektore guztiekin lan egingo duela, nazioak bizi duen krisitik "aurrera ateratzeko".
Presidentea eta presidenteordea aterako dira hauteskunde hauetatik. Ezkerraren 20 urteko botere zikloari amaiera emango zaio, Evo Moralesen MAS ez baita bigarren itzuli honetara iritsi. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" ekiteko eskatu dio Armadari, Rafahn izan den gertakizun batean bi soldatu galdu ostean. Gutxienez 36 lagun hil dituzte eta laguntza humanitarioa Gazara sartzea debekatu dute. Hamasek su-etena betetzen ari dela defendatu du eta beste gorpu bat aurkitu dutela iragarri du.
Petro "narkotrafikoaren lider" izendatuta, Kolonbia ez duela diruz lagunduko aurreratu du Trumpek
Kolonbiako presidenteak erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.
Frantziako Kultura ministroak ziurtatu duenez, lapurretak balio "kalkulaezina" du, Napoleon eta Eugenia de Montijo enperatrizaren bitxiak tartean. Museoa itxita egongo da igande osoan, "probak babesteko".
Talde palestinarrak Gurutze Gorriaren esku utzi ditu bi gorpuak, Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean. Hamasek ohartarazi zuen ez zituela gorpu guztiak, eta, beraz, ezingo zituela berehala entregatu.