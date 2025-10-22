Reabre al público el museo del Louvre, con restricciones, tras el robo de joyas
El Museo del Louvre ha reabierto este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo de joyas del pasado domingo.
Las puertas del museo abrieron a las 09:00 horas, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.
El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".
¿Qué se sabe sobre el robo de joyas del Louvre?
El robo se produjo a las 09:30 horas del pasado domingo, cuando el comando accedió por el flanco sur del museo, junto al río Sena, utilizando dos motocicletas y un camión con montacargas. Tras forzar una ventana, dos de ellos accedieron a la galería Apolo, donde rompieron las vitrinas que guardaban las joyas del Segundo Imperio y los diamantes de la colección real francesa.
Así fue el robo en el Museo Louvre de París
Entre las piezas sustraídas figuran una diadema y un collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, pendientes de esmeraldas de María Luisa y un broche y una diadema de la emperatriz Eugenia. En su huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, dañada tras caer al suelo. La joya, engarzada con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas, fue creada para la Exposición Universal de 1855 y recuperada por el Estado francés hace poco más de un siglo.
Estas son las joyas robadas en el Louvre
