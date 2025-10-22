FRANCIA
Reabre al público el museo del Louvre, con restricciones, tras el robo de joyas

El Louvre ha puntualizado que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".
Louvre Paris
Euskaraz irakurri: Louvre museoa ireki dute, bitxien lapurretaren ondoren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Museo del Louvre ha reabierto este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo de joyas del pasado domingo

Las puertas del museo abrieron a las 09:00 horas, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo"

El robo se produjo a las 09:30 horas del pasado domingo, cuando el comando accedió por el flanco sur del museo, junto al río Sena, utilizando dos motocicletas y un camión con montacargas. Tras forzar una ventana, dos de ellos accedieron a la galería Apolo, donde rompieron las vitrinas que guardaban las joyas del Segundo Imperio y los diamantes de la colección real francesa.

Entre las piezas sustraídas figuran una diadema y un collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, pendientes de esmeraldas de María Luisa y un broche y una diadema de la emperatriz Eugenia. En su huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, dañada tras caer al suelo. La joya, engarzada con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas, fue creada para la Exposición Universal de 1855 y recuperada por el Estado francés hace poco más de un siglo.

Francia Museos París Internacional

