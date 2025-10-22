FRANTZIA
Louvre museoa ireki dute, bitxien lapurretaren ondoren lehen aldiz

Hala ere ezingo da museoa osorik bisitatu. Museotik bertatik zehaztu dutenez, lapurreta gertatu zen Apolo galeria "denbora batez" itxita egongo da.

Agentziak | EITB

Louvre museoa asteazken goizean ireki dute berriro, pasa den igandean bitxiak lapurtu zituztenetik lehen aldiz. 

Museoko ateak 09:00etan zabaldu dituzte, ohi bezala. Sarreran ehunka pertsona zeuden ilara egiten. 

Dena den, irekiera ez da erabatekoa izango. Louvretik zehaztu dutenez, lapurreta gertatu zen Apolo galeria "denbora batez" itxita egongo da. 

Lapurreta igandean, 09:30ean, gertatu zen. Komandoa museoaren hegoaldeko hegaletik sartu zen, Sena ibaiaren ondotik, bi motozikleta eta karga-jasogailu bat erabiliz. Leiho bat apurtu, eta horietako bi Apolo galeriara sartu ziren, eta han Bigarren Inperioko bitxiak eta Frantziako errege-erreginen bildumako diamanteak gordetzen zituzten beirak apurtu zituzten.

Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta

Lapurtutako piezen artean, Maria Amelia eta Hortensia erreginen diademak eta zafirozko lepoko bat daude, Maria Luisaren esmeralda-belarritakoak eta Eugenia enperatrizaren paparreko eta diadema bana. Ihesean zihoazela, lapurrek Montijoko Eugenia enperatrizaren koroa galdu zuten, lurrera erori eta kaltetu zen. 1.300 diamante eta 56 esmeraldaz josia, 1855eko Erakusketa Unibertsalerako sortu zen, eta Frantziako Estatuak berreskuratu zuen duela mende bat pasatxo.

Hauek dira Louvren lapurtutako bitxiak

Parisko Louvre Museoan bitxiak lapurtu zituzteneko irudiak iragazten dira
Non amaituko dira Louvreko bitxi lapurtuak?
