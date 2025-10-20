Lapurreta Parisen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Horrela gertatu zen Parisko Louvre Museoko lapurreta

Simulación del robo en el Museo del Louvre de París
18:00 - 20:00
Louvre Museoko lapurretaren simulazioa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apolo aretoan ikusgai zeuden errege-koroa frantsesaren bitxiak lapurtzeko.

París Frantzia Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu