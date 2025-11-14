La BBC pide disculpas a Trump por la edición de un discurso

La cadena pública británica BBC espera este viernes la respuesta de Donald Trump tras pedirle disculpas por la edición del discurso que el presidente de Estados Unidos pronunció el 6 de enero de 2021, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

Trump exigió a la emisora disculpas y una compensación económica, bajo la amenaza de pena de presentarle una demanda por difamación de mil millones de dólares, aunque la BBC se ha negado a pagarle una indemnización.

La corporación consideró un "error de cálculo" la edición del discurso emitido en el programa "Panorama" y ha pedido disculpas a Trump a través de una carta —divulgada anoche— que el presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado a la Casa Blanca.

Trump había dado a la BBC un ultimátum hasta hoy a las 22:00 hora gmt (23:00 horas en Euskal Herria) GMT para la disculpa y la compensación, por lo que se espera su reacción.

La edición manipulada de un discurso de Trump en un programa documental (Trump, second chance)del pasado octubre de 2024 se conoció el pasado fin de semana, y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena Tim Davie y de su jefa de informativos Deborah Turness.