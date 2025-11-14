BBCk barkamena eskatu dio Trumpi hitzaldi bat manipulatuta emititzeagatik
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak barkamena eskatzeko eta kalte-ordaina ordaintzeko exijitu dio Erresuma Batuko irrati-telebista publikoari. Hori egin ezean, 1.000 milioi dolarreko demanda jartzeko mehatxua egin dio.
BBC Erresuma Batuko irrati-telebista publikoak barkamena eskatu dio Donald Trump AEBko presidenteari, hitzaldi bat manipulatu eta 2021eko urtarrilaren 6an Kapitolioan egindako erasoa bultzatu zuela iradokitzeagatik.
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak barkamena eskatzeko eta kalte-ordaina ordaintzeko exijitu dio BBCri, eta, egin ezean, 1.000 milioi dolarreko demanda jartzeko mehatxua egin dio.
Trumpen hitzaldia editatzea "akatsa" izan zela onartu du Samir Shah BBCko presidenteak AEBko presidenteari igorri dion gutunean.
Gaur 22:00ak arteko (GMT ordua) epea eman zion Trumpek BBCri, eta ikusteko dago nola erantzuten duen.
Trumpen hitzaldia manipulatuta jaso zuen Trump, second chance dokumentala emititu izanak Tim Davie BBCren zuzendari nagusiaren eta Deborah Turness albistegien zuzendariaren dimisioa eragin du.
Krisia BBCn: Zer gertatu da eta zein dira hurrengo pausoak?
Parisko tren-geltokia hustu dute, polizia-operazio baten ostean
Fiskaltzak azaldu duenez, Poliziak gizon bat atxilotu du, labana batekin mehatxuka egon ostean.
Osasuna ardatz izango duen klima egokitzapenerako plana aurkeztu dute COP30 goi-bileran
Irabazi asmorik gabeko nazioarteko 35 erakundek gaur iragarri dute 300 milioi dolar bideratuko dituztela datozen hiru urteotan, klima larrialdiari aurre egiteko ekimenetara. Tartean daude Gates, Wellcom Trust edota Rockefeller fundazioak.
Batasuna eta elkartasuna, Parisko erasoetatik 10 urtera
Hamar urte igaro dira Frantzia gogor kolpatu zuenetik terrorismo jihadistak. Hiru komandok Parisko estadio bati, hainbat terrazari eta Bataclan aretoari eraso zieten, eta 132 pertsona hil. Gaurdaino luzatu da oinazea eta trauma kolektiboa, eta gaur, gaur, memoriarako egun honetan, egun haietako batasuna eta elkartasuna itzuli da.
EBko abokatu nagusiak Puigdemonten amnistiarako bidea argitu du: "Ez da autoamnistia bat"
Dean Spielmann Europar Batasuneko abokatu nagusiaren ustez, Espainiako amnistia legea ez dago terrorismoaren aurkako Europako zuzentarauaren aurka, baina babes judizial eraginkorrerako eskubidearekin gatazkak egon daitezkeela ohartarazi du.
AEBko administrazioa ireki dute: 43 egun iraun duen eta inoizko luzeena izan den itxialdiari amaiera eman diote
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bart sinatu du administrazioaren itxierari amaiera eman dion legea. Urtarrilaren 30era arteko aurrekontua onartu dute, eta Ordezkarien Ganberak 2026rako partidak osorik onartu beharko ditu, berriro itxialdirik egon ez dadin.
Albiste izango dira: 10 urte Bataclan aretoko atentatuetatik, gutxieneko soldata propioa Eusko Legebiltzarrean eta Korrikaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”
Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik.
Macronen pentsioen erreforma bertan behera utzi du Frantziako Asanblea Nazionalak
2023an onartutako erreformak polemika piztu zuen hasieratik eta herrialdeak bizi izan duen krisi politikoaren arrazoi nagusiena izan da. Alderdi Sozialistak erreforma bertan behera uztea baldintza gisa jarri zuen Sebastien Lecornuren gobernua erortzen ez uzteko.
Tim Davie Erresuma Batuko irrati-telebista publikoaren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman dute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako bertsioa emititzeagatik.