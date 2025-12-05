Nueva ley
Alemania vota la obligatoriedad del servicio militar

Según se recoge en el borrador de la ley, se activará el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios. Se han convoado protestas contra la medida.
Imagen de archivo del servicio militar en un país europeo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Alemaniak soldadutzaren derrigortasuna bozkatu du
author image

EITB

Última actualización

Alemania vota hoy el servicio militar obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios. Se trata de un proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros en agosto y que ahora llega a la Bundestag para su aprobación.

Según se recoge en el borrador de la ley, se activará el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios. Está previsto que a partir de 2026 todos los jóvenes reciban un formulario sobre sus aptitudes y su disposición a prestar el servicio militar, que los varones deberán cumplimentar obligatoriamente so pena de una multa.

Aquellos que expresen en el cuestionario su interés por el servicio militar voluntario serán evaluados para determinar su aptitud mental, física y de carácter. A partir de julio de 2027, todos los hombres nacidos a partir de 2008, independientemente del interés que hayan manifestado, deberán someterse a un examen médico obligatorio.

La medida no gusta a toda la ciudadanía y se han convocado manifestaciones y actos de protesta en diferentes puntos de Alemania.

Servicio militar en Europa

El país germano se une a la lista de los países que han anunciado este año que volverán a incorporar el servicio militar.

Croacia aprobó reinstaurar el servicio militar obligatorio en octubre. Tendrá una duración de dos meses y los primeros reclutas se incorporará a filas a comienzos de año.

Bélgica ha enviado una carta a 150.000 jóvenes de 17 años, para invitarles a alistarse con un sueldo mensual de 2.000 euros, a partir de 2026.

Francia ha anunciado la reinstauración de un servicio militar voluntario y remunerado, que se implantará en verano del 2026.

 

Alemania Bélgica Gobierno de Francia Internacional

