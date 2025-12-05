Alemaniak soldadutzaren derrigortasuna bozkatu du
Legearen zirriborroan jasotzen duenez, behar izatekotan, eta boluntario nahikorik ez badago, zozketa bidez aukeratu ahal izango dira zerbitzua bete behar duten gizonezkoak.
Alemaniak gaur bozkatuko du nahitaezko soldadutza. Horren arabera, behar izatekotan, eta boluntario nahikorik ez badago, zozketa bidez aukeratu ahal izango dira zerbitzua bete behar duten gizonezkoak. Ministroen Kontseiluak abuztuan onartu zuen lege-proiektua, eta orain Bundestagera iritsi da, onar dezaten.
Legearen zirriborroan jasotakoaren arabera, aktibatu egingo da derrigorrezko erreklutamendua, egoerak hala eskatzen badu. Kasu horretan, zoziketa bidez egingo da aukeraketa. 2026tik aurrera, Alemaniako 18 urtetik gorako gazteek galdetegi bat jasoko dute. Bertan, beren gaitasunei eta soldadutza egiteko duten prestutasunari buruz galdetuko diete. Gizonezkoek nahitaez bete beharko dute galdetegia, egin ezean, isuna jaso baitezakete.
Galdetegian borondatezko soldadutzarekiko interesa adierazten dutenak ebaluatu egingo dira ondoren, beren buru-gaitasuna, gaitasun fisikoa eta izaera zehazteko. 2027ko uztailetik aurrera, 2008tik aurrera jaiotako gizon guztiek, zerbitzuan interesa agertu edo ez, nahitaezko azterketa medikoa egin beharko dute.
Neurria ez da herritar guztien gustukoa, eta manifestazioak eta protestak antolatu dituzte Alemaniako puntu ezberdinetan.
Soldadutza Europan
Neurri honekin Alemaniak bat egin du aurten soldadutza berrezarriko dutela iragarri duten herrialdeekin.
Kroaziak nahitaezko soldadutza berrezartzea onartu zeun urrian. Bi hilabeteko iraupena izango du, eta lehenengo soldaduak urte hasieran hasiko dira lanean.
Belgikak gutun bat bidali die 17 urteko 150.000 gazteri. Zerbitzu militarra egiteko gonbidapena luzatu die, eta hilean 2.000 euroko soldata agindu die.
Frantziak iragarri du zerbitzu militar boluntarioa eta ordaindua berriro ezarriko duela 2026ko udan.
Zure interesekoa izan daiteke
Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Israelgo armadak palestinarrei tiro egiten jarraitzen du "lerro horia" deituriko mugatik, gehiegi hurbiltzen direla argudiatuz. Herritar gehienek ez dituzte muga horiek ezagutzen.
AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharteak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?
Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso handi-handia da. Han zehar itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa daude, etengabe. Horregatik, bide horiek bereganatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak, eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuek eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horiek kontrolatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, beste batzuek, ordea, Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte. Horren adibide da Salomon Uhartea. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.
Epsteinen uharte pribatuko irudi argitaragabeak, hemen
Estatu Batuetako Ordezkarien Ganberako demokratek Jeffrey Epstein pederastaren Birjina uharteetako irla pribatuko argazki eta bideo argitaragabeak kaleratu dituzte. Irudietan etxeko logelak eta komunak agertzen dira, baita dentista-aulki bat duen gela bat ere, hormetan maskarak eskegita dituela. "Pedofiliaren uhartea" 90eko hamarkadan erosi zuen Epsteinek, eta egoitza pribatu gisa erabiltzen zuen.
Madurok konfirmatu egin du Trumpekin hitz egin duela: "Azkenaldian, askotan nabil ingelesez hitz egiten"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu egin du Donald Trump AEBko gobernuburuarekin hitz egin duela, herrialde horrek Kariben duen hedapen militarrak eragindako tentsioen eta nazio pretroliogilearen aire-konektibitatearen krisiaren erdian. Maduroren arabera, Etxe Zuria Miraflores jauregiarekin harremanetan jarri zen duela "hamar bat egun"; azaroaren 23an beharbada, baina ez du data zehatzik eman.
Gazan, 54 bikotek bizitza ospatzea erabaki dute, ezkontza handi-handia eginda
Bi urtez Israelen eraso etengabeak pairatu ostean, sarraskia atzean utzi eta ospakizunari ateak ireki dizkiote Gazan. 54 bikote ezkondu dira bonbardaketek txikitutako eraikinen artean. Ekitaldia Arabiar Emirerri Batuek antolatu dute, eta esperantzaren sinbolotzat hartu.
EBk erabaki du 2027rako Errusiako gas naturala inportatzeari uztea
Hungariak eta Eslovakiak iragarri dute plana Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramango dutela.
Zergatik da Groenlandia giltzarria lur arraroen lasterketan?
Groenlandian ustiatu gabeko lur arraroen aztarnategi handienetako batzuk daude. Ezinbesteko elementuak dira garapen teknologikorako, eta, hori dela eta, guztiek dute begiz jota Artikoko lurralde hori. Baina, zer nahi dute Groenlandiako biztanleek beren etorkizunerako? Mikel Reparaz, ETBko nazioarteko burua, han izan da.
Federica Mogherini EBko diplomaziaburu ohia inputatu dute, kontratazio publikoan iruzurra eta ustelkeria leporatuta
Europako Batzordearen presidenteorde izandakoa eta gaur egun Europako Elkargoko egungo errektorea dena atxilotu dute, beste bi pertsonarekin batera. Europar Batasunak gazte diplomatikoentzat finantzatutako formakuntza programa batekin lotuta iruzurra egitea leporatu diote.
Venezuelaren barruko erasoak "oso laster" hasiko direla esan du Trumpek
AEBko presidenteak beste herrialde batzuk bonbardatzeko aukera ez du baztertzen: “Drogak ekoizten edo horiek Estatu Batuetan saltzen dituen edonor dago jomugan".