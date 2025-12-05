Lege berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alemaniak soldadutzaren derrigortasuna bozkatu du

Legearen zirriborroan jasotzen duenez, behar izatekotan, eta boluntario nahikorik ez badago, zozketa bidez aukeratu ahal izango dira zerbitzua bete behar duten gizonezkoak.

(Foto de ARCHIVO) August 11, 2024, Warsaw, Poland: NIL Military Unit commandos seen during a rehearsal for the National Army Day, celebrated annually on August 15. Minister of National Defense of the Republic of Poland Wladyslaw Kosiniak-Kamysz held a press conference after the rehearsal of the upcoming military parade, which will be attended by over 2,500 soldiers from all branches of the Polish Armed Forces. The event will be attended by 86 warrant officers and almost 100 soldiers from allied forces, including representatives of the United States, Great Britain and Romania, as well as delegations from Eurocorps and the NATO Joint Force Training Center. The parade will showcase several modern military assets, including air shows with the participation of multiple aircraft and 220 units of the most modern equipment currently in service with the Polish Army. Among the highlights are the K2 Black Panther, a new generation Korean tank; Krab, a Polish 155 mm self-propelled howitzer; Kleszcz reconnaissance vehicle; Rak 120 mm self-propelled mortar; The K9 Thunder, a Korean self-propelled howitzer on a tracked chassis; the Rosomak, a domestically produced wheeled armored personnel carrier; the M1A1FEP Abrams, a modified tank for the Polish Army; the Himars missile launcher; the ?mija light reconnaissance vehicle; the Patriot medium-range air defense system; the Mala Narew short-range anti-aircraft missile system; the Borsuk IFV, a Polish infantry fighting vehicle; the Baobab-K, an automated Polish mine-laying vehicle; and the Black Hawk multi-purpose helicopter, used for transport and battlefield support. Europa Press/Contacto/Marek Antoni Iwanczuk 11/8/2024

Soldaduak Europako herrialde batean. Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alemaniak gaur bozkatuko du nahitaezko soldadutza. Horren arabera, behar izatekotan, eta boluntario nahikorik ez badago, zozketa bidez aukeratu ahal izango dira zerbitzua bete behar duten gizonezkoak. Ministroen Kontseiluak abuztuan onartu zuen lege-proiektua, eta orain Bundestagera iritsi da, onar dezaten.

Legearen zirriborroan jasotakoaren arabera, aktibatu egingo da derrigorrezko erreklutamendua, egoerak hala eskatzen badu. Kasu horretan, zoziketa bidez egingo da aukeraketa. 2026tik aurrera, Alemaniako 18 urtetik gorako gazteek galdetegi bat jasoko dute. Bertan, beren gaitasunei eta soldadutza egiteko duten prestutasunari buruz galdetuko diete. Gizonezkoek nahitaez bete beharko dute galdetegia, egin ezean, isuna jaso baitezakete.

Galdetegian borondatezko soldadutzarekiko interesa adierazten dutenak ebaluatu egingo dira ondoren, beren buru-gaitasuna, gaitasun fisikoa eta izaera zehazteko. 2027ko uztailetik aurrera, 2008tik aurrera jaiotako gizon guztiek, zerbitzuan interesa agertu edo ez, nahitaezko azterketa medikoa egin beharko dute.

Neurria ez da herritar guztien gustukoa, eta manifestazioak eta protestak antolatu dituzte Alemaniako puntu ezberdinetan.

Soldadutza Europan

Neurri honekin Alemaniak bat egin du aurten soldadutza berrezarriko dutela iragarri duten herrialdeekin.

Kroaziak nahitaezko soldadutza berrezartzea onartu zeun urrian. Bi hilabeteko iraupena izango du, eta lehenengo soldaduak urte hasieran hasiko dira lanean.

Belgikak gutun bat bidali die 17 urteko 150.000 gazteri. Zerbitzu militarra egiteko gonbidapena luzatu die, eta hilean 2.000 euroko soldata agindu die.

Frantziak iragarri du zerbitzu militar boluntarioa eta ordaindua berriro ezarriko duela 2026ko udan.

 

Alemania Belgika Frantziako Gobernua Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharteak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?

Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso handi-handia da. Han zehar itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa daude, etengabe. Horregatik, bide horiek bereganatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak, eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuek eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horiek kontrolatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, beste batzuek, ordea, Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte. Horren adibide da Salomon Uhartea. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Madurok konfirmatu egin du Trumpekin hitz egin duela: "Azkenaldian, askotan nabil ingelesez hitz egiten"

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu egin du Donald Trump AEBko gobernuburuarekin hitz egin duela, herrialde horrek Kariben duen hedapen militarrak eragindako tentsioen eta nazio pretroliogilearen aire-konektibitatearen krisiaren erdian. Maduroren arabera, Etxe Zuria Miraflores jauregiarekin harremanetan jarri zen duela "hamar bat egun"; azaroaren 23an beharbada, baina ez du data zehatzik eman.

Gehiago ikusi