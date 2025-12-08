Recrudece el conflicto entre Tailandia y Camboya. Varias personas han fallecido y una decena de personas han resultado heridas tras los enfrentamientos de las últimas horas en la frontera entre ambos países, con ataques aéreos cruzados. Como consecuencia, miles de personas están siendo evacuadas en ambos territorios. La confrontación no es más que una escalada del histórico conflicto territorial, que volvió a estallar en mayo de 2025 en la frontera de ambos países.

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvaree, ha confirmado que siete personas han sufrido lesiones en el país por ataques que ha atribuido a militares camboyanos. Asimismo, ha adelantado que este número podría ascender "a medida que se actualicen los informes". Asimismo, ha señalado que se ha acelerado el desalojo de civiles en cinco provincias fronterizas, y el Ministerio de Educación ha ordenado cerrar 641 escuelas para "preservar la seguridad de alumnos y docentes".

Ambos países se culpaban del nuevo estallido de combates en la frontera

El ejercito de Tailandia ha lanzado este lunes ataques aéreos contra Camboya, tras acusar este domingo al país vecino de numerosos ataques en la zona limítrofe. Por su parte, la portavoz del Ejército de ese país, Maly Socheata, ha reitarado que Tailandia disparó primero y que estos ataques han dejado heridos, casas quemadas y personas evacuadas de sus hogares, sin precisar números al respecto.



Por su parte, el vicegobernador de la provincia camboyana de Oddar Meanchey, Meth Meas Pheakdey, informó a través de Facebook que tres civiles resultaron heridos en esa región debido a los "bombardeos de artillería tailandesa".

Peligra el acuerdo de paz sellado en Malasia

Los enfrentamientos actuales acaban de romper en la práctica el acuerdo de paz sellado por Tailandia y Camboya el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, suspendió temporalmente a mediados de noviembre el acuerdo de paz tras intercambio de disparos en la frontera, después de un incidente con minas terrestres.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.