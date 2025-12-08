Thailandia eta Kanbodiaren arteko gatazka

Hainbat pertsona hil dira eta milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte Thailandiaren eta Kanbodiaren arteko liskarren ondorioz

Kanbodiaren eta Thailandiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hamarkada batzuk etenda egon ondotik, iazko maiatzean berriz ere eztanda egin zuen, eta egunotan izandako liskarrek urrian bi herrialdeek sinatutako bake akordioa kolokan jar lezake. 

Thailandia eta Kanbodiaren arteko gatazka gogortu egin da. Azken datuen arabera, hainbat pertsona hil dira herrialdeen arteko mugan azken orduetan izandako liskarrak tarteko. Gainera, gatazkak sortu duen izua dela eta, milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte. 

Thailandia eta Kanbodiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hainbat hamarkadatako etenaldiaren ondotik, 2025eko maiatzean berriz ere lehertu zen gatazka bi herrialdeen arteko mugan, eta azaroan bake ituna sinatu bazuten ere, Donal Trump Estatu Batuetako presindetea bitartekari lanetan aritu ondotik,  azken orduetan gatazkak eztanda egin du berriz ere. 

Winthai Suvaree Thailandiako Armadako bozeramaileak baieztatu duenez,  zazpi herritar zauritu dituzte, eta Kanbodiako militarrei egotzi die erasoa. Gaineratu duenez, kopuru horrek gora egin lezake ondorengo orduetan, eta adierazu du muga inguruan dauden bost probintziatan zibilak lekualdatzen ari direla, eta 600 eskola baino gehiago itxi dituztela, segurtasuna zaintze aldera.

Bi herrialdeek besteari egotzi diote borrokak hasi izana

Thailandiako Armadak Kanbodiaren aurkako aire erasoak burutu ditu astelehen honetan, bezperan, igandean Thailandiari eraso ugari egitea leporatu ostean.

Kanbodiako Armadako bozeramaile Maly Socheatak, berriz, esan du Thailandiak egin zuela tiro lehendabizi, eta, eraso horien ondorioz, zauritu ugari izan zirela herrialdean eta herritar askok beren herriak utzi behar izan zituztela.

Malaysiako bake akordio, arriskuan

Liskar horiek Thailandiak eta Kanbodiak joan den urrian Malaysian sinatutako bake akordioa hautsi dute praktikan. Ituna Donald Trump AEBko presidentearen bitartekaritzarekin lortu zen.

Azaro erdialdera Thailandiako lehen ministro Anutin Charnvirakulek aldi baterako eten zuen bake akordioa, mugan izan ziren tiroketak tarteko, baina azken orduetan borrokaldiak areagotu egin dira.

Bangkokek eta Nom Penek lehia historikoa dute lurralde batzuen subiranotasuna eskuratzeko. Bi herrialdeen arteko gatazka ulertzeko, Mendebaldearen iragan kolonialera jo behar da. Frantziak 1907an Kanbodia bere kolonia bihurtu eta mugak artifizialki marraztu zituenean hasi ziren Thailandiarekin tentsioak. Bi tenpluen kasua horren adibide da.

Urteek aurrera egin dute, eta, teorian iragan koloniala urrun utzi badu ere, Mendebaldeak gatazka bizi dirau oraindik. 

