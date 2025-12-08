Hainbat pertsona hil dira eta milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte Thailandiaren eta Kanbodiaren arteko liskarren ondorioz
Kanbodiaren eta Thailandiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hamarkada batzuk etenda egon ondotik, iazko maiatzean berriz ere eztanda egin zuen, eta egunotan izandako liskarrek urrian bi herrialdeek sinatutako bake akordioa kolokan jar lezake.
Thailandia eta Kanbodiaren arteko gatazka gogortu egin da. Azken datuen arabera, hainbat pertsona hil dira herrialdeen arteko mugan azken orduetan izandako liskarrak tarteko. Gainera, gatazkak sortu duen izua dela eta, milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte.
Thailandia eta Kanbodiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hainbat hamarkadatako etenaldiaren ondotik, 2025eko maiatzean berriz ere lehertu zen gatazka bi herrialdeen arteko mugan, eta azaroan bake ituna sinatu bazuten ere, Donal Trump Estatu Batuetako presindetea bitartekari lanetan aritu ondotik, azken orduetan gatazkak eztanda egin du berriz ere.
Winthai Suvaree Thailandiako Armadako bozeramaileak baieztatu duenez, zazpi herritar zauritu dituzte, eta Kanbodiako militarrei egotzi die erasoa. Gaineratu duenez, kopuru horrek gora egin lezake ondorengo orduetan, eta adierazu du muga inguruan dauden bost probintziatan zibilak lekualdatzen ari direla, eta 600 eskola baino gehiago itxi dituztela, segurtasuna zaintze aldera.
Bi herrialdeek besteari egotzi diote borrokak hasi izana
Thailandiako Armadak Kanbodiaren aurkako aire erasoak burutu ditu astelehen honetan, bezperan, igandean Thailandiari eraso ugari egitea leporatu ostean.
Kanbodiako Armadako bozeramaile Maly Socheatak, berriz, esan du Thailandiak egin zuela tiro lehendabizi, eta, eraso horien ondorioz, zauritu ugari izan zirela herrialdean eta herritar askok beren herriak utzi behar izan zituztela.
Malaysiako bake akordio, arriskuan
Liskar horiek Thailandiak eta Kanbodiak joan den urrian Malaysian sinatutako bake akordioa hautsi dute praktikan. Ituna Donald Trump AEBko presidentearen bitartekaritzarekin lortu zen.
Azaro erdialdera Thailandiako lehen ministro Anutin Charnvirakulek aldi baterako eten zuen bake akordioa, mugan izan ziren tiroketak tarteko, baina azken orduetan borrokaldiak areagotu egin dira.
Bangkokek eta Nom Penek lehia historikoa dute lurralde batzuen subiranotasuna eskuratzeko. Bi herrialdeen arteko gatazka ulertzeko, Mendebaldearen iragan kolonialera jo behar da. Frantziak 1907an Kanbodia bere kolonia bihurtu eta mugak artifizialki marraztu zituenean hasi ziren Thailandiarekin tentsioak. Bi tenpluen kasua horren adibide da.
Urteek aurrera egin dute, eta, teorian iragan koloniala urrun utzi badu ere, Mendebaldeak gatazka bizi dirau oraindik.
AEBrekin adostutako zirriborroaren berri emango diote gaur Ukrainako negoziatzaileek Zelenskiri
Ukrainako presidentea Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara joateko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin batzartzeko. Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat da Kievek Donbasen kontrolpean duen lurraldea Kremlini ematea.
Netanyahuk iragarri du "berehala" iritsiko dela Hamasen armagabetzea ekarriko duen su-etenaren bigarren fasea
Bestalde, Hamasek jakinarazi du Gazan bahituta zuen azken israeldarraren gorpua entregatuko duela gaur arratsaldean, su-eten akordioari men eginda.
Gutxienez 25 pertsona hil dira diskoteka batean izandako sutean, Indian
Sutea Goa estatuko Arpora udalerriko eremu turistiko batean gertatu da. Poliziak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Ehun bat lagun kalera atera dira Bilbon Maduroren kontra eta Machadoren alde
Mundu osoko 130 hiritan protestak deitu dituzte Venezuelako Gobernuaren aurka, eta asteazkenean Bakearen Nobel saria oposizioaren ordezkariari emango diotela ospatzeko.
Lau ekintzaile atxilotu dituzte Londresko Dorreko bitxien aurka janaria jaurtitzeagatik
Ekintza horrekin, Erresuma Batua “muturreko aberastasuna zergapetu eta konpontzeko” herritarren batzar bat ezartzeko eskatu nahi izan dio Take Back Power taldeak Erresuma Batuko Gobernuari. Sare sozialetan zabaldu dituzte horren irudiak, eta aretoa itxi dute, kalteak ikertu arte.
Migrazio politikak Europako zibilizazioa "ezabatzen" ari direla esan du Trumpek
Segurtasun Nazionalari buruzko txosten batean, bere egin ditu Europako eskuin-muturreko mugimenduen diskurtsoak.
Alemaniako Parlamentuak argi berdea eman dio soldadutzaren lege berriari
Legearen zirriborroan jasotakoaren arabera, nahitaezko errekrutamendua aktibatuko da, egoerak hala eskatzen badu eta nahikoa boluntario erakartzea lortzen ez bada.
Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Israelgo armadak palestinarrei tiro egiten jarraitzen du "lerro horia" deituriko mugatik, gehiegi hurbiltzen direla argudiatuz. Herritar gehienek ez dituzte muga horiek ezagutzen.
AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharteak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?
Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso handi-handia da. Han zehar itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa daude, etengabe. Horregatik, bide horiek bereganatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak, eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuek eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horiek kontrolatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, beste batzuek, ordea, Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte. Horren adibide da Salomon Uhartea. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.