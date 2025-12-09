PREMIO NOBEL
El mundo mira a Oslo ante la incógnita de si Machado recibirá el Nobel en persona

Según ha dicho la organización, "en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará mañana miércoles.
Maria Corina Machado Oslo erakusketa argazkiak
Vista de varias fotografías en una exposición en Oslo, que documenta la trayectoria de María Corina Machado. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
EITB

Última actualización

La cancelación de la rueda de prensa que la líder opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en Oslo en vísperas de recibir el Nobel de la Paz ha alimentado las especulaciones sobre si acudirá en persona a la ceremonia.

El Instituto Nobel ha aplazado inicialmente la comparecencia, prevista para las 13:00 horas, y la ha cancelado de forma definitiva varias horas después, apuntando como motivo a las dificultades a las que se enfrentaba Machado para salir de Venezuela, donde vive en paradero desconocido. "La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", ha informado la organización en un breve comunicado.

La propia Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado. Su hermana, Clara Machado Parisca, ha dicho hoy en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto". En la capital noruega se encuentran también su madre, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia mañana por sus dos hermanos.

Asimismo, han viajado a Oslo numerosos representantes de la derecha latinoamericana para mostrar su apoyo a la dirigente opositora, como los presidentes de Argentina, Paraguay y Panamá. 

Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado. Su última aparición pública fue en enero, la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro. 

Protestas de organizaciones noruegas 

Entre tanto, unas doscientas personas han participado este martes en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Bajo los lemas "Ningún premio de la paz para los belicistas" y "Estados Unidos, fuera de América Latina", los manifestantes se han concentrado delante de la sede del Instituto Nobel de Oslo.

"Machado no merece el Nobel de la Paz. El premio debería ir a alguien que esté a favor del dialogo pacífico y que una a la gente", ha dicho Kari Anne Næss, presidenta de la asociación noruega por la paz, creada en 1885 y la organización de ese tipo más antigua de este país nórdico.

Noruega nobel saria protestak maria corina machado
La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025
