Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain

Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.

Maria Corina Machado Oslo erakusketa argazkiak
Maria Corina Machadoren ibilbidea dokumentatzen duen Osloko erakusketa bateko hainbat argazkiren bista. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruak astearte honetan Oslon, Bakearen Nobel saria jasotzeko bezperan, eman behar zuen prentsaurrekoa bertan behera uzteak zalantzan jarri du zeremoniara joango ote den.

Hasiera batean, Nobel Institutuak 13:00etarako aurreikusita zegoen agerraldia atzeratu du, eta hainbat ordu geroago bertan behera utzi du behin betiko, Machadok Venezuelatik irteteko zituen zailtasunak direla eta. "Maria Corina Machadok berak adierazi du zein zaila izango den Oslorako bidaia. Beraz, une honetan ezin dugu informazio gehiago eman Bakearen Nobel Sarirako noiz eta nola iritsiko den jakiteko", jakinarazi du antolakuntzak ohar labur batean.

Machadok berak duela egun batzuk baieztatu zion Nobel Institutuari Norvegiako hiriburura joango zela saria jasotzera. Urtarrilean egin zuen lehen agerraldi publikoa. Clara Machado Parisca ahizpak Blu Radio Kolonbiako irratiarekin izandako elkarrizketa batean esan duenez, Nobel sariaren helburua "gurekin hemen egotea" da, eta horregatik espero dute "laster iritsiko dela". Norvegiako hiriburuan daude, halaber, ama, Corina Parisca, eta alaba, Ana Corina Sosa, eta bihar izango den zeremonian bere bi anaiak izango ditu lagun.

Era berean, Latinoamerikako eskuindarren ordezkari ugari joan dira Oslora Venezuelako oposizioaren buruzagiari babesa ematera, hala nola Argentina, Paraguai eta Panamako presidenteak.

Machado klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik. Azken agerraldi publikoa urtarrilean izan zen, Nicolas Madurok kargua hartu bezperan.

Norvegiako erakundeen protestak

Bien bitartean, berrehun bat lagunek parte hartu dute astearte honetan Norvegiako dozena erdi erakundek bultzatutako elkarretaratzean, Maria Corina Machadori Bakearen Nobel saria ematearen aurka. Bakearen saririk ez belizistentzat eta Estatu Batuak, Latinoamerikatik kanpo lelopean, manifestariek elkarretaratzea egin dute Osloko Nobel Institutuaren egoitzaren aurrean.

"Machadok ez du Bakearen Nobel saria merezi. Saria elkarrizketa baketsuaren alde dagoen eta jendea batzen duen norbaiti eman beharko litzaioke", esan du Kari Anne Næss 1885ean sortutako bakearen aldeko elkarte norvegiarreko presidenteak.

Maria Corina Machado oposizioko kide venezuelarra, 2025eko Bakearen Nobel sariduna
Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
