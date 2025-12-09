Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruak astearte honetan Oslon, Bakearen Nobel saria jasotzeko bezperan, eman behar zuen prentsaurrekoa bertan behera uzteak zalantzan jarri du zeremoniara joango ote den.
Hasiera batean, Nobel Institutuak 13:00etarako aurreikusita zegoen agerraldia atzeratu du, eta hainbat ordu geroago bertan behera utzi du behin betiko, Machadok Venezuelatik irteteko zituen zailtasunak direla eta. "Maria Corina Machadok berak adierazi du zein zaila izango den Oslorako bidaia. Beraz, une honetan ezin dugu informazio gehiago eman Bakearen Nobel Sarirako noiz eta nola iritsiko den jakiteko", jakinarazi du antolakuntzak ohar labur batean.
Machadok berak duela egun batzuk baieztatu zion Nobel Institutuari Norvegiako hiriburura joango zela saria jasotzera. Urtarrilean egin zuen lehen agerraldi publikoa. Clara Machado Parisca ahizpak Blu Radio Kolonbiako irratiarekin izandako elkarrizketa batean esan duenez, Nobel sariaren helburua "gurekin hemen egotea" da, eta horregatik espero dute "laster iritsiko dela". Norvegiako hiriburuan daude, halaber, ama, Corina Parisca, eta alaba, Ana Corina Sosa, eta bihar izango den zeremonian bere bi anaiak izango ditu lagun.
Era berean, Latinoamerikako eskuindarren ordezkari ugari joan dira Oslora Venezuelako oposizioaren buruzagiari babesa ematera, hala nola Argentina, Paraguai eta Panamako presidenteak.
Machado klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik. Azken agerraldi publikoa urtarrilean izan zen, Nicolas Madurok kargua hartu bezperan.
Norvegiako erakundeen protestak
Bien bitartean, berrehun bat lagunek parte hartu dute astearte honetan Norvegiako dozena erdi erakundek bultzatutako elkarretaratzean, Maria Corina Machadori Bakearen Nobel saria ematearen aurka. Bakearen saririk ez belizistentzat eta Estatu Batuak, Latinoamerikatik kanpo lelopean, manifestariek elkarretaratzea egin dute Osloko Nobel Institutuaren egoitzaren aurrean.
"Machadok ez du Bakearen Nobel saria merezi. Saria elkarrizketa baketsuaren alde dagoen eta jendea batzen duen norbaiti eman beharko litzaioke", esan du Kari Anne Næss 1885ean sortutako bakearen aldeko elkarte norvegiarreko presidenteak.
Zure interesekoa izan daiteke
Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du
Sebastien Lecornuk urte amaierako lehen azterketa gainditu du, nahiz eta orain testua Senatuan bozkatu beharko duten. Garaipen honek, ordea, 2026ko kontu orokorrak onartzeko bidea errazten du.
Donald Trump, Europako agintariei buruz: "Ahulak direla uste dut, ez dakite zer egin"
AEBko presidenteak elkarrizketa egin dio Politico hedabide espezializatuari, eta aho-bizarrik gabe hitz egin du. Ukrainako gerrari buruz, Zelenskik "esnatu" egin beharko duela uste du.
Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzak daude oraindik saria jasotzeko izango egongo ote den
Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machadok 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.
Zelenskik berretsi du ez duela lurralderik lagako eta bake planaren beste berrikuspen bat prestatzen ari da
Zelenskik azaldu duenez, Donald Trumpen administrazioak aurkeztutako planaren hasierako 28 puntuetatik Kieventzat guztiz onartezinak ziren zortzi puntua erretiratu dituzte, Kievek eta Washingtonek Genevan, Abu Dabin eta Miamin egin dituzten bileretan.
Dinosauroen aztarnategi handiena aurkitu dute Bolivian
Paleontologo talde batek 16.000 dinosauro lorratz baino gehiago identifikatu ditu Carreras Pampa aztarnategian, Torotoro Parke Nazionalean. Dinosaurook oinez, korrika eta igerian ibili ziren, duela milioika urte kostaldea izandako lurraldean.
Japoniak tsunami alerta kendu du, eta ohartarazi du beste lurrikara bat egon daitekeela
Japoniak tsunami alerta bertan behera utzi du astelehen honetan herrialdearen iparraldea astindu zuen 7,5 graduko lurrikararen biharamunean, baina agintariek alerta berezia aktibatu dute datozen egunetan ezohiko lurrikara bat izateko arriskua baitago.
Zelenskik eta E3ko liderrek aurrerapauso gutxirekin amaitu dute Londresko bilera, "une kritiko" honetan
Ukrainako presidenteak "bakerako urrats txikiak" izan direla esan du, hala ere, eta laster AEBri Trumpen planaren bertsio berrikusia itzultzea espero duela. Bileraren ostean, Ukrainako presidentea Bruselara joan da, bilera izango baitu asteartean Von der Leyenekin, Costarekin eta Rutterekin.
Paramountek Warner Bros erosteko 108.400 milioiko eskaintza oldarkorra egin du, eta Netflixen eskaintza gainditu
Ostiralean jakinarazi zen Netflixek Warner Bros. Discovery erosi zuela 82.700 milioi dolarren truke, eta astelehen honetan Paramount Skydancek eskaintza gainditzen duen EEP oldarkorra aurkeztu du.
7,6 graduko lurrikara batek Japoniako iparraldea astindu du eta tsunami alerta ezarri dute
Agintariek 23.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte hiru metrorainoko olatu arriskuagatik. Tohoku Electric Power enpresa, lurrikararen inguruan dauden bi zentral nuklearren operadorea, lantegietako egoera aztertzen ari da.