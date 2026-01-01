Estados Unidos
Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York

El demócrata ha asumido el cargo justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada en una estación de metro histórica de la ciudad. Durante el juramento ha asegurado que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

Euskaraz irakurri: Zohran Mamdanik New Yorkeko alkate kargua hartu du
Agencias | EITB

El demócrata Zohran Mamdani ha jurado como alcalde de Nueva York este 1 de enero, justo después de la medianoche, en una breve ceremonia privada, en la que ha asegurado que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

El político del ala socialista ha sido investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que considera una de sus inspiraciones, en una estación de metro histórica, llamada Old City Hall que se encuentra debajo de la Alcaldía.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

Mamdani prestará juramento de nuevo hoy en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local, en un evento en el que será investido por el senador izquierdista Bernie Sanders. 

En el acto, que se retransmitirá en línea, estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas. 

Estados Unidos Nueva York Internacional

