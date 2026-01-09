Petro alerta de que "existe una amenaza real" de acción militar estadounidense en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, considera que "existe una amenaza real" de una acción militar estadounidense contra Colombia, después del ataque en Venezuela y captura de su homólogo Nicolás Maduro.

Petro sostiene que Estados Unidos trata a otros países como parte de un "imperio", y señala que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de "dominar el mundo" a quedar "aislado".

Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que una operación militar contra Colombia "suena bien" y advirtió a Petro de que debe "vigilar su trasero".

Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles, tras lo cual el líder republicano adelantó que lo recibirá en la Casa Blanca en un futuro próximo.

Petro reveló que esa llamada duró algo menos de una hora, "la mayor parte ocupada por mí", y que abordó el narcotráfico en Colombia, la visión de Bogotá sobre Venezuela y la situación de América Latina respecto a Estados Unidos.

Trump, que culpa a la inmigración por la delincuencia en Estados Unidos, ha ampliado las funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) allí, al tiempo que recrimina a países como Colombia y Venezuela no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico.

El pasado miércoles, un agente del ICE mató a tiros a la estadounidense de 37 años Renee Good mientras maniobraba su vehículo, tras intentar bloquear el paso, en una protesta en Mineápolis contra la presencia de esos funcionarios federales.

Petro opinó que el ICE "ha llegado a un punto en el que ya no solo persigue a latinoamericanos en las calles, lo cual para nosotros es una afrenta, sino que también mata a ciudadanos de Estados Unidos".