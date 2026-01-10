Trump insiste ante las petroleras en pedir una inversión de 100.000 millones de dólares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este viernes en que compañías petroleras estadounidenses invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera del país suramericano.



Así lo ha detallado el mandatario desde la Casa Blanca, tras una mesa redonda con ejecutivos de las principales empresas energéticas estadounidenses, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol.



“Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, ha señalado el republicano, y ha agregado que Washington proveerá “seguridad gubernamental” a las compañías.



Pese a la reunión en la Casa Blanca, los pesos pesados de la industria petrolera en EE.UU. se han mostrado escépticos ante la posibilidad de invertir en el país suramericano, debido a la incertidumbre sobre su futuro político, el recuerdo de un pasado de políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril, según han informado medios estadounidenses.

Sin embargo, el consejero delegado de Repsol Josu Jon Imaz, tras dar las gracias al presidente de EE. UU. “por abrir la puerta a una Venezuela mejor”, le ha asegurado que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.



Imaz ha indicado durante la reunión de jefes de petroleras en la Casa Blanca con Trump que Repsol produce actualmente unos 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en el país caribeño, cifra que podría triplicar en esa periodo de tiempo.



"Invirtiendo con ahínco en el país, siguiendo su recomendación, si nos lo permite, por supuesto, y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento", ha añadido al respecto el ejecutivo de la energética.





