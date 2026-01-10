Albiste da

Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei

Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prestutasuna agertu du.

WASHINGTON (United States), 09/01/2026.- US President Donald Trump during a meeting with oil and gas executives in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. The meeting included executives from Exxon, Shell, Chevron, and Conoco. Trump is hoping to persuade oil executives to return to Venezuela. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Trump, petrolio enpresekin egiten ari den bileran. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan berretsi duenez, AEBko petrolio konpainiek 100.000 milioi dolar inguru inbertituko dituzte Venezuelako petrolio industria suspertzeko.

Hala azaldu du agintariak Etxe Zurian, AEBetako energia-enpresa nagusietako exekutiboekin (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips eta Repsol espainiarra barne) mahai-inguru bat egin ondoren.

"Euren dirua inbertituko dute, ez gure gobernuarena, ez dute behar, baina bai gure babesa", adierazi du errepublikanoak, eta gaineratu du Washingtonek" gobernuaren segurtasuna "emango diela konpainiei.

Etxe Zurian egindako bilera gorabehera, AEBetako petrolio-industriaren buruzagi nagusiak eszeptiko agertu dira Hego Amerikako herrialdean inbertitzeko aukeraren aurrean, etorkizun politikoari buruzko ziurgabetasunagatik, iraganean atzerriko aktiboak nazionalizatu direlako eta upelaren prezioa baxua delako, AEBetako komunikabideek jakitera eman dutenez.

Hala ere, Josu Jon Imaz Repsolen buruak, AEBko presidenteari "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik" eskerrak eman ostean, Espainiako petrolio enpresa "Venezuelan gehiago inbertitzeko" eta datozen bizpahiru urteetan ekoizpena "hirukoizteko" prest dagoela ziurtatu dio.

Imazek Etxe Zurian Trumpekin izandako bileran adierazi duenez, Repsolek egunean 45.000 petrolio upel gordin ekoizten ditu Karibeko herrialdean, eta kopuru hori hirukoiztu egin dezake.


Gas-lizentziadun erakundeetan (Cardon IV, etab.) eta petrolio gordinaren enpresa mistoetan (Petroquiriquire eta beste batzuk) dituen partaidetzen bidez dago Repsol Venezuelan. Konpainiak Venezuelan ditu erreserba frogatuen % 15, 250 milioi petrolio upel baino gehiago.

Etxe Zuriko batzarrean izan dira, Repsolekin batera, AEBko petrolio-industriako konpainia nagusiak, hala nola Exxon, ConocoPhillips, Chevron, eta atzerriko beste konpainia nagusi batzuk, Eni italiarra, Trafigura edo Shell, besteak beste.

"Sartu nahi ez baduzue, jakinarazi iezadazue, gaur hemen ez dauden eta lekua hartzeko prest dauden 25 pertsona ditudalako", ziurtatu du AEBko presidenteak batzarrean.

Bileraren ondorengo prentsaurrekoan, ExxonMobil AEBko petrolio enpresa nagusiaren kontseilari delegatuak adierazi du bere enpresak "aldaketa esanguratsuak" ikusi behar dituela Venezuelan, berriro eskualdean sartu aurretik.

Ryan Lance Conoco Phillipseko CEOak, berriz, bere garaian Venezuelan egon zen beste petrolio enpresa nagusietako batek, berretsi du herrialdearen zor subiranoaren berregituraketaz hitz egin behar dela Venezuelako energia-industriari dolarrak ematea finantzatzeko.

Chevron da Venezuelan oraindik operazioak dituen petrolio enpresa estatubatuar bakarra, eta Altxorraren Departamentuak (OFAC) petrolio gordina inportatzeko lizentzia eman dio.

Venezuelako behin-behineko gobernuarengan "eragin handiena" mantentzen duela ziurtatu du Etxe Zuriak
Delcy Rodriguezek elkarrizketarako deia egin du, eta Trumpek petrolioa eta Venezuelako baliabideak "erabat eskuratzea" eskatu du
18:00 - 20:00
