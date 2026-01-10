Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei
Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prestutasuna agertu du.
Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan berretsi duenez, AEBko petrolio konpainiek 100.000 milioi dolar inguru inbertituko dituzte Venezuelako petrolio industria suspertzeko.
Hala azaldu du agintariak Etxe Zurian, AEBetako energia-enpresa nagusietako exekutiboekin (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips eta Repsol espainiarra barne) mahai-inguru bat egin ondoren.
"Euren dirua inbertituko dute, ez gure gobernuarena, ez dute behar, baina bai gure babesa", adierazi du errepublikanoak, eta gaineratu du Washingtonek" gobernuaren segurtasuna "emango diela konpainiei.
Etxe Zurian egindako bilera gorabehera, AEBetako petrolio-industriaren buruzagi nagusiak eszeptiko agertu dira Hego Amerikako herrialdean inbertitzeko aukeraren aurrean, etorkizun politikoari buruzko ziurgabetasunagatik, iraganean atzerriko aktiboak nazionalizatu direlako eta upelaren prezioa baxua delako, AEBetako komunikabideek jakitera eman dutenez.
Hala ere, Josu Jon Imaz Repsolen buruak, AEBko presidenteari "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik" eskerrak eman ostean, Espainiako petrolio enpresa "Venezuelan gehiago inbertitzeko" eta datozen bizpahiru urteetan ekoizpena "hirukoizteko" prest dagoela ziurtatu dio.
Imazek Etxe Zurian Trumpekin izandako bileran adierazi duenez, Repsolek egunean 45.000 petrolio upel gordin ekoizten ditu Karibeko herrialdean, eta kopuru hori hirukoiztu egin dezake.
Gas-lizentziadun erakundeetan (Cardon IV, etab.) eta petrolio gordinaren enpresa mistoetan (Petroquiriquire eta beste batzuk) dituen partaidetzen bidez dago Repsol Venezuelan. Konpainiak Venezuelan ditu erreserba frogatuen % 15, 250 milioi petrolio upel baino gehiago.
Etxe Zuriko batzarrean izan dira, Repsolekin batera, AEBko petrolio-industriako konpainia nagusiak, hala nola Exxon, ConocoPhillips, Chevron, eta atzerriko beste konpainia nagusi batzuk, Eni italiarra, Trafigura edo Shell, besteak beste.
"Sartu nahi ez baduzue, jakinarazi iezadazue, gaur hemen ez dauden eta lekua hartzeko prest dauden 25 pertsona ditudalako", ziurtatu du AEBko presidenteak batzarrean.
Bileraren ondorengo prentsaurrekoan, ExxonMobil AEBko petrolio enpresa nagusiaren kontseilari delegatuak adierazi du bere enpresak "aldaketa esanguratsuak" ikusi behar dituela Venezuelan, berriro eskualdean sartu aurretik.
Ryan Lance Conoco Phillipseko CEOak, berriz, bere garaian Venezuelan egon zen beste petrolio enpresa nagusietako batek, berretsi du herrialdearen zor subiranoaren berregituraketaz hitz egin behar dela Venezuelako energia-industriari dolarrak ematea finantzatzeko.
Chevron da Venezuelan oraindik operazioak dituen petrolio enpresa estatubatuar bakarra, eta Altxorraren Departamentuak (OFAC) petrolio gordina inportatzeko lizentzia eman dio.
'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.
Kolonbian ekintza militar estatubatuarraren "benetako mehatxua" dagoela ohartarazi du Petrok
Narkotrafikoari aurre egiteko herrialde horrek ez duela nahikoa egiten ohartarazi du berriki AEBko presidenteak, Venezuelari eraso egin ostean. Bi agintariek telefonoz hitz egin zuten asteazkenean.
Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskal herritarra: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
Abenturak eta esplorazioak 1986an eraman zuten lehen aldiz Ramon Larramendi Groenlandiara, eta han bizi da duela 40 urtetik. Adierazi duenez, Donald Trumpek uhartea erosteko egindako mehatxuek eta desioek aldaketa handia eragin dute groenlandiarren iritzian (% 80, inuitak), duela urte batzuk arte nahiko "pro-amerikarrak" baitziren. Orain, ordea, sentimendu hori "erabateko gaitzespenean eraldatu da".
Lau pertsona hil eta hogeitik gora zauritu ditu Errusiak Kieven guean egindako eraso batean
Defentsa Ministerioak azaldu duenez, "Errusiako presidenteak Novgorod eskualdean duen egoitzaren aurka Kieveko erregimenak abenduaren 29an egindako erasoari" erantzun diote.
Trumpek Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu, droga kartelen aurka
AEBko presidentearen arabera, droga kartelak dira Mexiko herrialdea "gidatzen" ari direnak. Bestalde, Trumpek aurreratu du Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko dela datorren astean.
Gaur iritsiko dira Madrilera Venezuelak aske utzi dituen bi preso bilbotarrak
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Puerto Ayacuchon atxilotu zituzten, Venezuelako Amazonas estatuko hiriburuan. CNIren eta Venezuelako oposizioarekin lotura izatea leporatu zieten. Espainiako Gobernuak hasieratik ukatu ditu akusazio horiek.
Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita
Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita.
Venezuelak bertako eta atzerriko presoak askatuko dituela iragarri du
Jorge Rodriguez Asanblea Nazionaleko presidenteak egin du iragarpena, Venezuelan "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak adierazi duenez, Espainiako herritarrak daude askatutako presoen artean; horien artean, 2024an atxilotutako bi bilbotarrak daude.
38 pertsona hil dira Iran osora zabaltzen ari diren protestetan
Protestak abenduaren 28an hasi ziren, rialaren balio-galeragatik eta inflazio handiagatik, baina manifestariek Errepublika Islamikoaren amaiera ere eskatu dute. Manifestazioetako batean, pertsona talde batek 2020an AEBk eraildako Qasem Soleimani Guardia Iraultzailearen komandante ohiaren estatua bat eraitsi du.