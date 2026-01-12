PROTESTAS EN IRÁN
La Eurocámara veta la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones

Por otra parte, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán.
Imagen de archivo del Parlamento europeo. Foto: EuropaPress

Agencias | EITB

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha decidido este lunes prohibir con carácter inmediato la entrada en la Eurocámara del personal diplomático y cualquier otro representante iraní para no contribuir a "legitimar un régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".

Así lo ha anunciado Metsola en un mensaje a los eurodiputados,, en el que ha mostrado su solidaridad con "la valiente población de Irán" que está protestando "sin cesar" en las calles iraníes, y en el que ha denunciado la "represión" del "régimen" Teherán con el bloqueo de las comunicaciones, además de con "asesinatos" y "detenciones arbitrarias".

En este sentido, ha recordado que la posición del Parlamento Europeo "es clara", y en los últimos días ha reiterado su llamamiento "al respeto de los Derechos Humanos", a la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como la ampliación de las sanciones de la UE para incluir a todas las personas "que participan en la represión, la violencia y las ejecuciones".

ONG eleva a 648 los manifestantes muertos en Irán y avisa del peligro de ejecuciones

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán, uno de varios balances no oficiales, y ha alertado de que algunos de los casi 10 000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

A ellos se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes también fallecidos durante el transcurso de las protestas, que estallaron a finales de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica y que posteriormente se expandieron a otros puntos del país.

Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país

El domingo el Gobierno iraní llamó ayer  a sus partidarios a salir a la calle en protestas para contrarestarlas las otras protestas. Así, miles de personas se han movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

Las protestas en Irán dejan centenares de muertos mientras Teherán y Washington se amenazan mutuamente
Irán Parlamento Europeo Titulares de Hoy Internacional

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026. The Iranian foreign minister is on an official visit to Beirut to hold talks with top Lebanese officials. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. 

