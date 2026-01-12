La Eurocámara veta la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha decidido este lunes prohibir con carácter inmediato la entrada en la Eurocámara del personal diplomático y cualquier otro representante iraní para no contribuir a "legitimar un régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".



Así lo ha anunciado Metsola en un mensaje a los eurodiputados,, en el que ha mostrado su solidaridad con "la valiente población de Irán" que está protestando "sin cesar" en las calles iraníes, y en el que ha denunciado la "represión" del "régimen" Teherán con el bloqueo de las comunicaciones, además de con "asesinatos" y "detenciones arbitrarias".



En este sentido, ha recordado que la posición del Parlamento Europeo "es clara", y en los últimos días ha reiterado su llamamiento "al respeto de los Derechos Humanos", a la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como la ampliación de las sanciones de la UE para incluir a todas las personas "que participan en la represión, la violencia y las ejecuciones".



ONG eleva a 648 los manifestantes muertos en Irán y avisa del peligro de ejecuciones

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán, uno de varios balances no oficiales, y ha alertado de que algunos de los casi 10 000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

A ellos se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes también fallecidos durante el transcurso de las protestas, que estallaron a finales de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica y que posteriormente se expandieron a otros puntos del país.

Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país

El domingo el Gobierno iraní llamó ayer a sus partidarios a salir a la calle en protestas para contrarestarlas las otras protestas. Así, miles de personas se han movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.