Euroganberako instalazioetara sartzea debekatu diete Irango ordezkariei eta diplomatikoei
Errepresio bortitza izan da azken bi asteetan Iranen, protestan ari diren pertsonen kontra, eta Iran Human Rights (IHRNGO) gobernuz kanpoko erakundearen arabera, gutxienez 648 dira hildakoak.
Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak Irango diplomazialariei zein ordezkarieri Euroganberan sartzea debekatzea erabaki du astelehen honetan, "torturaren, errepresioaren eta hilketaren bidez mantendu den erregimen bati zilegitasuna ematen ez laguntzeko".
Hala iragarri die Metsolak eurodiputatuei bidalitako mezu batean, eta elkartasuna adierazi die "Irango herritar ausartei", Irango kaleetan "etengabe" protesta egiten ari direlako. Era berean, Teheranen "errepresioa" salatu du eta "hilketak" eta "atxiloketa arbitrarioak" egiten aritzea leporatu dio Irango Gobernuari.
Europako Parlamentuaren jarrera "argia" dela gogorarazi du, "giza eskubideak errespetatu" behar direla aldarrikatu du, Guardia Iraultzaile Islamiarra erakunde terrorista izendatu dutela gogorarazi du, eta EBren zigorrak zabaltzeko deia egin du, "errepresioan, indarkerian eta exekuzioetan parte hartzen duten pertsona guztiak" barne hartzeko.
GKEk 648 manifestari erahil eta exekuzioen arriskua
Iran Human Rights (IHRNGO) gobernuz kanpoko erakundeak gaur berritu duen datuaren arabera, azken bi asteetan 648 manifestari hil dituzte Iranen, eta 10.000 atxilotuetako batzuk exekutatuak izateko arriskua dute.
Manifestariez gain, Irango segurtasun-indarretako 121 kide ere hil dira protesten harira.
Abenduaren amaieran lehertu ziren protestak Teherango merkatu nagusian, egoera ekonomikoa salatzeko, eta, ondoren, herrialdeko beste toki batzuetara zabaldu ziren.
Milaka pertsonak babestu dute Irango Gobernua
Atzo, Irango Gobernuak kalera ateratzeko deia egin zien bere aldekoei, beste protestei aurre egiteko.
Hala, milaka pertsona mobilizatu dira astelehen honetan Irango hiriburuan, Teheranen, eta baita beste hainbat tokitan ere, Irango Gobernuari babesa adierazteko.
Irango protesten aldeko mobilizazioak, Europan zehar
Milaka pertsona atera dira kalera Parisen, baita Lisboan eta Londresen ere. Erresuma Batuko hiriburuan Irango enbaxadaren aurrean bildu dira eta bandera kendu dute. Bestalde, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Irango protestetan izandako heriotzak gaitzetsi dituzte.
Gutxienez 586 lagun hil dira jada Irango protestetan eta 10.600 baino gehiago atxilotu dituzte
Islamiar Errepublikaren aurkako ekintza militarrak egitea aztertzen ari omen da Donald Trump, hainbat hedabideren arabera. Halakorik egitekotan, Israel eta AEB bera "jomuga" izango dituztela ohartarazi du Iranek.