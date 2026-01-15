La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles un "nuevo momento político" en el país latinoamericano, abogando por el "entendimiento" de las diferencias ideológicas.

"Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos", ha declarado en un encuentro con medios de comunicación.

La dirigente ha asegurado tras una semana en el cargo que "el objetivo es abrir espacios políticos" y ha incidido en atribuir esta finalidad a su predecesor Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas. Este "fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones".

Al hilo, ha destacado que hasta la fecha "ya suman 406" excarcelaciones en una comparecencia acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

La opositora Plataforma Unitaria venezolana ha confirmado en las últimas horas la excarcelación de 102 detenidos de los 116 anunciados este lunes por Caracas.

Reunión de Trump y Machado en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela.

La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, según fuentes citadas por medios estadounidenses. La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.