Países europeos se reunirán este domingo y rechazan las "amenazas" y el "chantaje"
Los países afectados preparan ya una respuesta conjunta a las medidas de Trump. Critican las "amenazas inaceptables" del presidente estadounidense. El mandatario francés se reunirá con el resto de líderes europeos, en un intento de mostrar firmeza.
Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado nuevos aranceles para ocho países que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyan su plan de anexión de la isla.
Varios líderes europeos han rechazado las "amenazas" y el "chantaje" del presidente estadounidense. Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" de Trump: "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea".
El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".
El mandatario francés ha subrayado que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones". En este contexto, se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza.
David van Weel, ministro de Exteriores de Países Bajos, ha asegurado que se mantienen en "estrecho contacto" con Bruselas y sus socios para preparar una respuesta: "Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump sobre los aranceles. Las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica". Asimismo, ha asegurado que "los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta".
Por su parte, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, ha tildado de "completamente errónea" la decisión de Trump y recalca que "aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo". En esa línea, Starmer ha anunciado que abordarán el tema "directamente con la Administración estadounidense".
El jefe del Gobierno británico ha dejado claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses". "Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", ha añadido.
Igualmente, Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia, ha criticado el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha subrayado.
Kristersson ha recalcado que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. "Esta es una cuestión de la UE que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta", ha explicado.
Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.
Además, Trump ha avisado que este arancel adicional subirá a partir del 1 junio a un 25 % y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.
Te puede interesar
Jameneí afirma que han muerto "varios miles" de personas en las protestas, y responsabiliza a Trump de ello
El líder supremo de Irán ha aseverado que se han cometido “hechos extremadamente inhumanos, como encerrar y quemar vivos a jóvenes en mezquitas, y asesinar a niñas y hombres y mujeres indefensos, con armas provistas desde el extranjero”. Por su parte, Trump ha afirmado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán.
Netanyahu dice que EE. UU. no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza
El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE. UU.
La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que la UE "será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE".
Miles de personas se manifiestan en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de Trump
A mediodía, se han registrado manifestaciones masivas en Copenhague y las principales ciudades danesas al grito de "Groenlandia no está en venta". Por la tarde, la capital Nuuk ha acogido una de las marchas más multitudinarias de su historia para reivindicar que Groenlandia, pertenece a los groenlandeses.
Trump cumple su amenaza: impone nuevos aranceles adicionales a ocho países europeos por respaldar a Groenlandia
Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un 10 % de gravamen desde febrero y un 25 % a partir del 1 de junio, hasta que se llegue a un acuerdo "para la compra total y completa de Groenlandia".
Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, entre los miembros de la Junta Ejecutiva de Trump para reconstruir Gaza
La junta estará presidida por el propio Trump, quien también ha invitado en las últimas horas a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a sumarse al organismo.
Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
El primero, André Ventura, sería el ganador según las encuestas, aunque le vaticinan una derrota en una posible segunda vuelta.
Una jueza de Minnesota limita las actuaciones de los agentes del ICE
Ha prohibido la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que participen de manera pacífica en las protestas desatadas tras el asesinato de una mujer tiroteada por un miembro del ICE.
La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní
La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.