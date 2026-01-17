Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado nuevos aranceles para ocho países que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyan su plan de anexión de la isla.

Varios líderes europeos han rechazado las "amenazas" y el "chantaje" del presidente estadounidense. Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" de Trump: "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea".

El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

El mandatario francés ha subrayado que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones". En este contexto, se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza.

David van Weel, ministro de Exteriores de Países Bajos, ha asegurado que se mantienen en "estrecho contacto" con Bruselas y sus socios para preparar una respuesta: "Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump sobre los aranceles. Las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica". Asimismo, ha asegurado que "los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta".

Por su parte, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, ha tildado de "completamente errónea" la decisión de Trump y recalca que "aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo". En esa línea, Starmer ha anunciado que abordarán el tema "directamente con la Administración estadounidense".

El jefe del Gobierno británico ha dejado claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses". "Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", ha añadido.

Igualmente, Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia, ha criticado el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha subrayado.

Kristersson ha recalcado que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. "Esta es una cuestión de la UE que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta", ha explicado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Además, Trump ha avisado que este arancel adicional subirá a partir del 1 junio a un 25 % y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.