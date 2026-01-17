GROENLANDIA-AEB

Europako herrialdeak igande honetan bilduko dira, Trumpen "mehatxuak" eta "xantaia" gaitzetsi ondoren

Trumpen neurriei erantzun bateratua emateko asmoa dute kaltetutako herrialdeek. AEBko presidentearen "mehatxu onartezinak" kritikatu dituzte, eta Frantziako agintaria Europako gainerako buruzagiekin bilduko da, "irmotasuna" erakusteko asmoz.

(Foto de ARCHIVO) Consejo Europeo reunido en Bruselas en la cumbre ordinaria de octubre. REMITIDA / HANDOUT por FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/10/2025
Europako Kontseilua, Bruselan bilduta. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko (EB) enbaxadoreek ezohiko bilera egingo dute igande honetan, Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandiara tropak bidali zituzten eta uhartea anexionatzeko plana babesten ez duten zortzi herrialderentzat muga-zerga berriak iragarri ondoren.

Testuinguru horretan, Trumpen "mehatxuak" eta "xantaia" gaitzetzi dituzte Europako hainbat buruzagik larunbat honetan. Hala, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak baieztatu du Frantziak Groenlandiako ariketa militarretan parte hartuko duela, eta Trumpen "mehatxu onartezinak" kritikatu ditu: "Muga-zergen mehatxuak onartezinak dira eta ez dute lekurik testuinguru honetan. Europarrek modu bateratuan eta koordinatuan erantzungo dute zerga horiek ezartzekotan".

Frantziako estatuburuak azpimarratu duenez, "Frantzia nazioen burujabetzarekin eta independentziarekin konprometituta dago, bai Europan, bai munduan zehar". Macronek esan duenez, horregatik Parisek Ukraina babesten du, eta hala jarraituko du. "Arrazoi berbeagatik Danimarkak Groenlandian hasitako maniobrekin bat egitea erabaki dugu".

Frantziako agintariak azpimarratu duenez, "edozein larderiak edo mehatxuk ezin digu eragin, ez Ukrainan, ez Groenlandian, ez munduko beste edozein tokitan ere, egoera hauei aurre egiten diegunean".

David van Weel Herbehereetako Kanpo ministroak ziurtatu duenez, Bruselarekin eta bere bazkideekin "etengabeko kontaktuan" daude erantzun bateratua prestatzeko: "Gogoan hartu dugu Trump presidenteak muga-zergen inguruan egindako iragarpena. Eskualde artikoan segurtasuna indatzea da Groenlandiako ariketa militarren helburua". Era berean, ziurtatu duenez, "Herbehereak kontaktuan daude Europako Batzordearekin eta bere kideekin erantzun bateratua emateko".

Bestalde, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak "guztiz okertzat" jo du Trumpen erabakia, eta"NATOko aliatuen segurtasun kolektiboa bilatzeagatik horren aliatuei muga-zergak ezartzea erabat okerra" dela azpimarratu du.

Erresuma Batuko lehen ministroak argi utzi du herrialde horrek Groenlandiarekiko duen jarrera irmoa dela: "Danimarkako Erresumaren parte da, eta haren etorkizuna groenlandiarrei eta daniarrei dagokie". "Argi utzi dugu, halaber, Artikoaren segurtasunak NATOri axola diola, eta aliatu guztiek elkarrekin hobeto jardun behar dutela Errusiak Artikoan duen mehatxuari aurre egiteko", gaineratu du.

Era berean, Ulf Kristersson Suediako lehen ministroak Trumpen "xantaia" kritikatu du: "Ez diogu xantaia egiten utziko. Danimarkak eta Groenlandiak bakarrik erabakitzen dituzte Danimarkari eta Groenlandiari buruzko gaiak", azpimarratu du.

Kristerssonek azpimarratu duenez, beti defendatuko ditu herrialdea eta hango bizilagunak eta aliatuak. "EBk landu beharreko gaia da hori, muga-zergekin zigortutako herrialdeei baino gehiagori eragiten die eta. Suediak kontaktuak izan ditu EBko beste herrialde batzuekin, Norvegiarekin eta Erresuma Batuarekin, erantzun bateratua adosteko asmoz", azaldu du.

Trumpek larunbat honetan iragarri duenez, otsailaren 1etik aurrera % 10eko muga-zerga gehigarriak ezarriko dizkie Danimarka, Norvegia, Suedia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Herbehereeak eta Finlandiari, Groenlandian dituen asmoen aurka erakutsi duten jarreragatik.

Gainera, Trumpek ohartarazi duenez, zerga gehigarri hori % 25era igoko da ekainaren 1etik aurrera , eta "AEBk Groenlandia erabat erosteko akordioa lortu arte egongo da indarrean".

