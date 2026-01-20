Groenlandia - EE. UU.
Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos

El presidente de Francia ha reconocido que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.
DAVOS (Switzerland), 20/01/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a plenary session at the Congress Hall during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 20 January 2026. The meeting, held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders and runs from 19 to 23 January. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Emmanuel Macron, en su intervención en el Foro de Davos. Foto: EFE
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho este martes que "no hay que dejarse impresionar" y que "hay que mantener la calma" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a lo que parece el derrumbe del sistema multilateral que ha permitido mantener cierto orden en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación", ha declarado a su salida del auditorio en el que momentos antes se había dirigido a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

En una atropellada caminata por los pasillos del Centro de Congresos donde se celebra esta cumbre de líderes, perseguido por decenas de periodistas, Macron ha señalado que "hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz".

Preguntado sobre si todavía se puede considerar a Trump "un aliado" cuando cada día lanza amenazas contra Europa, Macron ha señalado: "Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación".

El mandatario francés ha reconocido que la OTAN "es una instancia debilitada si no somos coherentes".

