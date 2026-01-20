Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho este martes que "no hay que dejarse impresionar" y que "hay que mantener la calma" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a lo que parece el derrumbe del sistema multilateral que ha permitido mantener cierto orden en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
"Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación", ha declarado a su salida del auditorio en el que momentos antes se había dirigido a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).
En una atropellada caminata por los pasillos del Centro de Congresos donde se celebra esta cumbre de líderes, perseguido por decenas de periodistas, Macron ha señalado que "hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz".
Preguntado sobre si todavía se puede considerar a Trump "un aliado" cuando cada día lanza amenazas contra Europa, Macron ha señalado: "Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación".
El mandatario francés ha reconocido que la OTAN "es una instancia debilitada si no somos coherentes".
Te puede interesar
Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea ha defendido aumentar la inversión para reforzar la seguridad en el Ártico.
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial
Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.
Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump
El primer año de gobierno de Trump durante su segundo mandato ha estado marcado por el proteccionismo económico y sus guerras comerciales con otras potencias. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política exterior de Donald Trump, cuando se cumple un año de su llegada a la Casa Blanca.
Trump impulsa su ofensiva sobre Groenlandia con imágenes de IA antes de llegar a Davos
“Va a ser un Davos muy interesante”, ha adelantado el presidente, en una cumbre marcada por la expectación ante sus palabras y gestos.
Redadas, deportaciones en masa, inflación, desempleo... así ha cambiado Trump EE.UU. en un año
La sociedad estadounidense ya estaba polarizada hace un año, pero esa grieta se ha abierto aún más durante estos últimos 12 meses. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política doméstica de EE.UU. tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Israel comienza a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este
El Ministerio de Exteriores israelí justifica el asalto y afirma que "el Estado de Israel es propietario del complejo de la UNRWA de Jerusalén, donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel". El portavoz de Unrwa, Jonathan Fowler, ha recalcado que se trata de "una sede de las Naciones Unidas".
Un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja a parte de Kiev sin luz, agua y calefacción a -12 grados
El de esta madrugada es el tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.
Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump
La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
Dinamarca y Groenlandia piden a Rutte una misión de la OTAN en la isla
Tras la reunión mantenida Bruselas, el ministro de Defensa de Dinamarca afirma que las pretensiones de EE. UU. de hacerse con Groenlandia da motivos a Dinamarca para invertir más en la defensa de la región.