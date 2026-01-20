Groenlandia - AEB AEB
Macron Davosen: "Ez gara kikildu behar" Estatu Batuen mehatxuekin

“Koherenteak ez bagara”, NATO “ahuldutako erakundea” dela ohartarazi du Frantziako presidenteak.

DAVOS (Switzerland), 20/01/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a plenary session at the Congress Hall during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 20 January 2026. The meeting, held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders and runs from 19 to 23 January. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Emmanuel Macron, Davosko Foroan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak astearte honetan esan du "ez dela kikildu behar" eta "lasaitasunari eutsi behar dela" Donald Trump AEBko presidentearen mehatxuen eta Bigarren Mundu Gerratik munduan nolabaiteko ordena mantentzea ahalbidetu duen sistema multilateralaren kolapsoa dirudienaren aurrean.

"Lasai egon behar dugu, gure printzipioei eutsi behar diegu, ez diogu amore eman behar indartsuenaren legeari, ezta larderia-teknika bati ere", adierazi du Davoseko (Suitza) Munduko Ekonomia Foroan parte hartzen ari diren buruzagiei zuzendu zaien auditoriumetik atera denean.

Agerraldiaren ostean, kazetarien aurrean, Macronek adierazi du "gure interesak, Frantziarenak eta europarrenak” defendatu behar direla, “baita gure printzipioak eta bakea ere".

Oraindik Trump "aliatutzat" jo daitekeen galdetuta, Macronek esan du berari dagokiola erantzuna ematea, “baina ez du kalifikazio horri dagokion jokabidea".

NATOri dagokionez, Frantziako agintariak ohartarazi du “ahuldutako erakundea” dela "koherenteak ez bagara”.

