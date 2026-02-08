La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal, donde concurren el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, era del 45,5 % hasta las 16:00 horas, una cifra similar a la primera vuelta.



Los centros electorales han abierto sus puertas este domingo en Portugal continental y en Madeira a las 08:00 hora local y cerrarán a las 19:00 hora local, sesenta minutos más tarde lo hacen los de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.



Los resultados provisionales empezarán a darse a conocer a partir de las 20:00 horas local (misma hora GMT).



En la primera vuelta, celebrada el 18 de enero, la participación total fue del 52,26 %, superior a la de las pasadas presidenciales, de 2021, en mitad de la pandemia, que fue de 39,24 % y solo tuvieron una única ronda.



Más de once millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

Afección del temporal en las elecciones

No podrán ejercer su derecho este domingo 36 852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.



También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos.



Este domingo ha habido una mejoría del tiempo tras el paso del temporal Marta, que dejó el sábado un bombero muerto, aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado lluvias, especialmente a partir de la tarde, nieve en las zonas más elevadas y ráfagas de viento fuerte en la costa y áreas altas.



Precisamente, el candidato presidencial y líder de ultraderecha André Ventura ha dicho este domingo que es "una falta de respeto" votar hoy en Portugal, tras las inundaciones y destrozos causados por los temporales en los últimos días.

Ventura ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras votar en la Escuela Básica de Parques das Nações, en Lisboa: "Creo que es una falta de respeto enviar a las personas a ir a votar en un día como hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hasta ayer". "Yo ya he votado, ya cumplí con este deber -ha dicho-, espero que todo el país consiga cumplir con ese deber y expresar su voluntad, sobre a quién quiere para el futuro, qué tipo de país quiere, pese a que las circunstancias soy muy difíciles".